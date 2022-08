Lewis Hamilton are „o misiune încă” în Formula 1. Ce mutare ar putea face pilotul britanic dacă nu câștigă titlul cu Mercedes? | EXCLUSIV

In articol:

Pilotul britanic ar vrea să rămână în circuit și dincolo de 2023 pentru că simte că are ceva de demonstrat în Formula 1.

Titi Aur: „Cu siguranță vizează recordul lui Schumacher.”

Contractul lui Hamilton cu Mercedes expiră la anul și, deocamdată, cel care a câștigat de-a lungul carierei 7 titluri mondiale se află pe locul 6 în clasamentul actualului sezon, la 122 puncte în urma rivalului său, olandezul Max Verstappen, de la Red Bull Racing.

Lewis Hamilton a câștigat de 7 ori titlul în Formula 1, un record pe care-l împarte cu legendarul Michael Schumacher [Sursa foto: Facebook]

Fanii sporturilor cu motor au tot speculat dacă Hamilton se va retrage sau nu la finalul contractului cu Mercedes, însă britanicul s-a declarat hotărât să își continue drumul în Formula 1. Visul cel mai mare al lui Hamilton este să rămână în cărțile de istorie drept pilotul care a bătut recordul de titluri al lui Michael Schumacher (7), record pe care l-a egalat în 2021.

„Aș minți dacă aș spune că nu m-am gândit la prelungire. Sunt încă într-o misiune, iubesc în continuare să conduc, încă mă simt provocat de asta. Așa că nu simt că voi renunța prea curând”,

a declarat Lewis Hamilton recent pentru revista Vanity Fair

Titi Aur, și el deținătorul unui record de titluri în campionatul național de raliu al României (8), înțelege perfect ambiția lui Hamilton, dar atrage atenția asupra planurilor din culise, care ar putea să-l ducă pe britanic la altă echipă în 2023.

„Ambiția, din punct de vedere sportiv, există și se manifestă, practic, la orice sportiv, dar mai ales atunci când ai niște rezultate remarcabile. El este și în situația de a fi cel mai de succes pilot de culoare dintotdeauna. E normal să aibă dorința, ambiția de bate toate recordurile pe toate planurile. În automobilism, pe lângă calitățile pilotului sau a echipei, în general, chiar și când e vorba de tehnicieni, totul depinde foarte mult și de politica sportivă, de strategie. Cu siguranță vizează recordul lui Schumacher. Și eu, când eram la activ, încercam să bat recordurile lui Ludovic Balint, pe plan național. Toată lumea se uită la vârf”, a precizat Titi Aur pentru WOWbiz.ro.

Titi Aur: „De foarte multe ori, în campionatele mari, contează partea de marketing, partea de imagine sau dorința șefului.”

Titi Aur (stânga), de 8 ori campion național la raliu, și Mihai Leu (dreapta), fost campion mondial WBO la box (1997) și campion național la raliu (2003)[Sursa foto: Facebook]

În interviul acordat celor de la Vanity Fair, Lewis Hamilton a vorbit și despre finalul controversat al sezonului trecut, când Verstappen l-a învins în Abu Dhabi, după ce directorul cursei, Michael Masi, a decis să permită depășirile doar după introducerea Safety Car-ului.

„Vezi cum se întâmplă lucruri și cele mai rele temeri ale mele au devenit realitate. Am zis <<Nu se poate să mă fure în felul ăsta! Nu se poate! Nu se va întâmpla! Sigur nu!>>(...) Am aflat ce s-a întâmplat. Am aflat ce decizii s-au luat și de ce. Da, am știut că ceva nu e în regulă”, a spus resemnat Lewis Hamilton.

Titi Aur crede că Hamilton nu va renunța până nu va răzbuna înfrângerea usturătoare de la finalul sezonului trecut, doar că șansa de a face asta s-ar putea să nu vină în echipa Mercedes.

„Cel mai frumos mod de a te retrage este când te retragi în glorie. Atunci când ai o anumită frustrare, când simți că ai fost furat sau simți că ai pierdut pe nedrept.(...) E foarte greu de zis unde va ajunge dacă pleacă de la Mercedes. De foarte multe ori, în campionatele mari, contează partea de marketing, partea de imagine sau dorința șefului, a patronului, să-l aibă pe pilotul respectiv”, a subliniat Titi Aur în interviul exclusiv acordat redacției WOWbiz.