Lewis Hamilton i-a liniștit pe fanii și criticii lui în același timp. Ce a declarat recordman-ul din Formula 1 la lansarea noului monopost al echipei Mercedes?

Lewis Hamilton a luat o pauză după înfrângerea dureroasă suferită la finalul anului trecut în fața rivalului său, Max Verstappen de la Red Bull Racing. Timp de aproape două luni, Hamilton n-a mai postat nimic din viața de zi cu zi pe rețelele sociale, așa că lumea a început să speculeze pe marginea unei posibile retrageri a britanicului, pe

Lewis Hamilton: „Nu am spus niciodată că mă voi opri.”

care acesta a infirmat-o la lansarea noii mașini a echipei Mercedes F1.

La evenimentul de lansare, Hamilton a susținut că liniștea lui de aproximativ două luni a fost, de fapt, din nevoia de „a face un pas înapoi”, pentru a procesa ce s-a întâmplat.

Hamilton, care a fost cât pe ce să bată recordul de titluri câștigate în Formula 1 cu un al optulea titlu, a fost depășit de Max Verstappen în Abu Dhabi la ultima tură, după o reluare controversată a cursei.

La acea vreme, managerul echipei Mercedes de Formula 1, Toto Wolff, a spus că Hamilton s-a simțit „dezamăgit” și a sugerat că pilotul britanic ar putea să se retragă cu totul din circuit.

„Nu am spus niciodată că mă voi opri. A fost un moment dificil pentru mine, evident, și a fost o perioadă în care a trebuit să fac un pas înapoi, să mă concentrez pe a fi prezent, așa că am avut familia în jurul meu și am creat amintiri”, a mărturisit Lewis Hamilton la lansarea monopostului Mercedes pentru sezonul 2022.

Lewis Hamilton: „Simt energia în toată echipa.”

După tot scandalul care s-a iscat din cauza reluării Grand Prix-ului din Abu Dhabi înainte de ultima tură, Federația Internațională de Automobilism l-a demis joi pe directorul Michael Masi.

Prezentarea de astăzi a fost prima dată când Hamilton a vorbit în public după episodul din Abu Dhabi. Tăcerea a fost păstrată inclusiv atunci când britanicul a fost făcut cavaler de Regina Elisabeta a II-a, la începutul acestui an.

„La un moment dat, am ajuns într-un punct în care am decis să atac un nou sezon și să lucrez cu Toto și George. Este foarte incitant să văd cum George vine și aduce toată această energie. Deja simt energia în toată echipa și cred că va fi un sezon fantastic”, a spus Lewis Hamilton, foarte încântat să-l primească în echipă pe conaționalul său, pilotul George Russell.

Noul sezon de Formula 1 începe cu Marele Premiu din Bahrain, pe 20 martie. Săptămâna viitoare, echipele de F1 vor face primele teste din presezon pe Circuit de Catalunya, din Barcelona, între 23 și 25 februarie.