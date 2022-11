Lia Bugnar a ajuns de urgență la spital, după ce a făcut accident cu bicicleta! Nu i-a venit să creadă ce a urmat: „Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă”

In articol:

Celebra actriță, Lia Bugnar, a avut parte de un eveniment neplăcut, căci recent, aceasta a făcut un accident, atunci când se afla pe bicicletă.

Vedeta le-a oferit fanilor de pe rețelele de socializare o serie de detalii despre incident, într-o postare pe Facebook.

Lia a explicat că a căzut de pe bicicletă și și-a spart barba.

„Nu că asta trebuie să v-o povestesc, să nu râd singură. Azi când mă întorceam de la sport am căzut de pe bicicletă. Nu mai contează cum s-a întâmplat, esența e că singură, nederanjata de nimeni, pe o stradă pustie, am căzut ca pleașca și mi-am spart barbă.”, își începe relatarea despre incidentul de astăzi.

Lia nu a mers la spital, în primă fază

Actrița și-a continuat povestea despre incidentul de pe bicicletă, explicând că, în primă fază, a mers acasă, fără a se gândi vreo secundă că ar trebui să meargă la spital, crezând că rana se va vindeca.

Ei bine, însă, ajunsă la locuința sa, Lia a observat că sângele nu se oprea, așa că a mers la spital, în cele din urmă, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„În stilu-mi complet neipohondru am venit acasă și am stat o vreme sperând că se vindecă văzând cu ochii. Nu s-a-ntâmplat, tot curgea sânge, practic, arătăm bine pentru chestia cu halouinu’, doar că eram un pic în contratimp.

Bref, mă duc la urgența să-mi coasă barbă. Acolo tre’ să te duci la un chioșcule în stradă să scrie o doamnă ce-ai pățit și abia dup-aia intri în spital la urgențe minore (cazu’ meu).”, a continuat Lia.

După aceea, vedeta a povestit cu exactitate care a fost dialogul dintre ea și medicul care venise inițial să vadă ce s-a întâmplat și care este, de fapt, problema, actriței: „Prima poticnire a venit cu doamna. Zice ce-aveţi acolo? Că eu stăteam cu un şervet la barba să nu-mi mai pătez şi hainele dacă tot îmi distrusesem fatza. Dau servetu’ la o parte şi zic mi-am belit barbă. Zice cum? Am căzut de pe bicicletă, zic. A! Zice, accident rutier! Nu, doamnă, eram singura pe stradă, pe trotuar, nimeni în jur şi am căzut de pe bicicletă. Zice e accident rutier, trebuie să chemăm poliţia. Zic bine, atunci am căzut pe scări. Zice n-aţi căzut. Aţi căzut de pe bicicletă. Cum s-a-ntâmplat! Zic doamnă!, dumneavoastră sunteţi aici să mă ajutaţi să-mi cos barbă, nu să faceţi reconstituirea căzăturii mele, chiar nu puteţi să vă vedeţi de treabă? Pleacă doamna cu foaia în adancu’ chioşcului, închide şi-o uşa după ea şi vine înapoi şi-mi dă foaia, îmi zice un’ să merg”.

După ce a rezolvat problema la unitate spitalicească, actrița a mers acasă, iar ceea ce s-a întâmplat când a ajuns la locuința sa a șocat-o. Aceasta a fost sunată de către un agent de poliție, care i-a transmis că va deschide un dosar penal pe numele actriței, pentru vătămare corporală din culpă.

Actrița a încercat să-i explice continuu că nu a fost vorba de niciun accident rutier, căci era singură pe bicicletă și, de asemenea, singură pe trotuar, însă nu s-a putut înțelege cu polițistul sub nicio formă.

„Răspund, un domn poliţist, nu-i dau numele, deşi l-am notat, care-mi zice că mă sună în legătură cu accidentu’ rutier de astăzi. Îi zic că n-a fost, că eram eu păluga care-am căzut în barbă de pe bicicletă. Pe trotuar. Zice n-aveţi voie cu bicicleta pe trotuar, decât dacă e bandă pentru biciclete. Zic era banda. Zice unde? Zic pe Kogălniceanu. Zice ce număr? Zic 49. Zice au mai fost alte autovehicule implicate?

Domnule, eram pe trotuar. Nimeni pe stradă. Am căzut în barbă, ce vreţi de la mine? Zice bine, o să întocmim un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi vă sunăm peste trei luni. Zic, domne, glumiţi? Îmi faceţi dosar că m-am vătămat pe mine corporal? Zice aşa e procedura.

Vă sunăm peste trei luni, cât durează să rezolvăm dosaru’. Zic, domne, o să ajung să mă dau în judecată, să-mi plătesc despăgubiri, să mă bag la închisoare eu pe mine că m-am vătămat corporal din culpă?! (…) Deja râdeam că proastă şi omu’ a închis. Eu atâta vreau să vă zic, dacă peste trei luni nu mai auziţi nimic de mine, înseamnă că am luat-o pe pantă cu scrisu’ din temniţă să-mi micşorez pedeapsa.”, își încheie povestea actrița.

Din nefericire, Lia Bugnar nu a reușit să-l facă pe polițist să înțeleagă că nu a fost vorba despre un accident rutier, iar acum vedeta va trebui să răspundă, nevinovată, în fața oamenilor legii pentru incidentul de pe bicicletă, pentru care s-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Actrița a făcut haz de necaz, spunând „Nici nu i-am mai zis că mi-am julit și genunchii, că mă săltau direct”.

