Lidia Buble a apărut cu vânătăi în emisiunea Teo Show. Ce a mărturisit artista, după ce Bursucu a văzut ce are pe mână: ”Ai grijă cu ele, că se văd”

Lidia Buble a fost invitată în emisiunea Teo Show, de la Kanal D, acolo unde a făcut dezvăluiri inedite despre viața ei personală. Cunoscuta cântăreața a vorbit despre noua ei piesă, despre mesajul acesteia, dar și despre faptul că va face sărbătorile acasă, alături de familia ei.

Revelionul îl va face pe scenă, la Hunedoara. Apoi, speră că se va putea odhni din nou acasă la ea, cu familia numeroasă pe care o are.

Artista a dat de înțeles că are un nou iubit, după despărțirea de actor. ”A fost o poveste frumoasă si este un om cu care inca tin legatura si am rămas prieteni, este un om frumos de la care am invatat foarte multe, dar când fiecare trebuie să o ia pe alte drumuri...eu întotdeauna am rămas în bune relații cu foștii parteneri, epntru că suntem oameni. Chiar dacă nu funcționează, asta nu înseamnă că trebuie să ne dăm în cap sau să nu mai vorbim. Uite cum este și cu Răzvan. În continuare este managerul meu, ne înțelegem foarte bine”, a spus Lidia Buble, despre fostele relații.

Lidia Buble a apărut cu o vânătaie pe picior

Cunoscuta cântăreață a apărut în platoul emisiunii fenomen de la Kanal D, cu o vânătaie pe picior, pe care a observat-o Bursucu. Acest detaliu i-a sărit imediat în ochi prezentatorului și a ținut să-i spună artistei. Lidia Buble a început să roșească și să ofere un răspuns evaziv. Bursucu a întrebat-o cum a reușit să se lovească, iar ea a spsu că nu știe, că s-a trezit peste noapte cu ea.

Bursucu: Data viitoare ai grijă cu vânătăile, că se văd la TV.

Lidia Buble: Să știi că nu știu de la ce e. M-am trezit cu ea și nu am nicio explicație pentru această vânătaie.

