Lidia Buble, clipe de coșmar. A mărturisit totul cu lacrimi în ochi: „În momentul ăla știam că mi-am omorât sora”  

Lidia Buble a vorbit în nenumărate rânduri despre viața ei personală și despre problemele cu care s-a confruntat de-a lungul anilor. Un moment îi va rămâne, însă, întipărit în minte pentru totdeauna. Invitată recent în cadrul podcastului găzduit de Horia Brenciu, artista a povestit cu ochii în lacrimi despre o întâmplare din copilărie, când în familia

ei s-ar fi putut petrece o adevărată tragedie.

Lidia Buble a fost pe punctul de a produce o tragedie, în copilărie: "Eu în momentul ăla știam cumva că mi-am omorât sora"

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Lidia Buble are o relație specială cu frații ei. Artista are foarte multe amintiri cu momente din copilărie, legate de familie, dar recunoaște că pe unele și-ar fi dorit să nu le trăiască niciodată. Pe vremea când erau micuțe, Lidia Buble și una dintre surorile ei au fost protagonistele unei întâmplări cutremurătoare. Cântăreața a scăpat-o pe Lorena din brațe în timp ce se juca cu ea, iar ce a urmat este greu de descris în cuvinte.

Lidia Buble [Sursa foto: Captură YouTube]

Speriată, Lidia Buble și-a anunțat părinții că sora ei ar putea fi pe moarte, după ce a văzut-o căzută pe gresie, vânătă la față: "Am trecut prin niște lucruri grele împreună. Din cauza mea era cât pe ce să nu mai fie în viață astăzi pentru că, când avea 2-3 luni, nu mai știu exact...când s-a născut, doctorii i-au fracturat o mânuță și mama ne-a interzis să o luăm în brațe să nu îi facem și mai mult rău. Am pândit-o special, a intrat în baie să își spele părul, am intrat unde era pătuțul lui Lori, o iubeam atât de mult și eram disperată să o văd și să o țin în brațe.

Am început să mă comport cu ea ca și cu o păpușă. O aruncam și o prindeam și ultima dată când am aruncat-o, am scapăt-o pe gresie. Efectiv, s-a înnegrit pe loc. Îmi aduc aminte că am chemat-o pe mami, a fugit cu ea în brațe și mami a leșinat cu ea în brațe în dormitor...

Am apucat să-l sun pe tatăl meu să vină acasă cât poate de repede pentru că Lori e pe moarte, dacă nu cumva chiar a murit. A venit, eu am fugit de acasă, m-am ascuns undeva în spatele blocului până noaptea târziu, pe la 1- 2, nu am avut curajul să merg acasă. Eu în momentul ăla știam cumva că mi-am omorât sora.", a povestit Lidia Buble, în cadrul podcastului amintit.

Lidia Buble [Sursa foto: Captură YouTube]