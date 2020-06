In articol:

În liceu, Lidia Buble l-a cunoscut pe Cătălin Botezatu. Tot atunci, cu mult înainte de a începe relația cu răzvan Simion, cântăreața făcuse o pasiune pentru celebrul designer.

Într-un interviu, Lidia Buble a povestit cum a a juns să îl cunoască pe Cătălin Botezatu, dar și cât de mult a marcat-o acest primă întânire cu juratul de la Bravo, ai stil!.

„În urmă cu vreo 10 ani eram la Deva; eram o față obișnuită, mergeam la școală, eram la Liceul Sportiv. Am aflat de la colegele mele că în oraș vine Cătălin Botezatu să își lanseze o carte. Când am auzit acest lucru, mi-am zis că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Eram disperată, dormeam cu poză lui sub pernă. Nu știam dacă să merg sau nu la lansare pentru că tatăl meu ne ținea așa puțin din scurt. Știam doar școală, biserica și acasă.

Am reușit să ajung, într-un final, la lansarea cărții lui și țin minte că a ținut un discurs foarte fain. Apoi, la final, toată lumea făcea poze cu el. Eu am rămas ultima, dar nu aveam telefon care să facă și fotografii; el a venit așa drăguț spre mine și m-a întrebat dacă și eu vreau să fac poze cu el, dar i-am spus că nu voi face”, a declarat Lidia Buble pentru kfetele.ro.

Lidia Buble: „Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai frumoși bărbați din România”

„Mi-a spus la ureche că sunt foarte frumoasă. Două săptămâni am sunat din trâmbița în toată școală: băi, mi-a zis Botezatu că sunt frumoasă. Îmi aduc aminte că m-a atins pe mâna dreapta și mi-a zis că eu voi ajunge mare în viață asta. Vorbele alea m-au marcat, eu eram mică, nu aveam niciun plan în acest sens, el nu știa absolut nimic despre mine… Uite că vorbele lui s-au adeverit, am ajuns să fac ceea ce îmi place. Muzică m-a ales pe mine. Cătălin Botezatu este primul om care mi-a spus asta. Când este bun, el simte. Recunosc că îmi place mult, este unul dintre cei mai frumoși bărbați din România”, a mai povestit Lidia Buble.