Lidia Buble, îndrăgostită lulea?! Ce a dat-o de gol pe vedetă

In articol:

Lidia Buble, îndrăgostită lulea?! Vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaje care le-a dat fanilor de gândit. Vezi ce a scris cântăreața.

Lidia Buble, îndrăgostită lulea?!

Lidia Buble a postat pe rețelele de socializare un mesaj romantic.

Fanii au reacționat imediat și au spus că artista este îndrăgostită de un bărbat misterios

”If i see you without a smile, i will give you mine” (n.r.”Dacă te văd fără un zâmbet, ți-l voi da pe al meu”), a scris artista pe contul de Instagram.

Citeste si:Lidia Buble, declarație de dragoste pentru Răzvan Simion, după ce s-a afișat cu noua iubită: „Da, încă îl iubesc!”

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Ruxandra Garofeanu a murit. Este doliu în televiziunea din România - bzi.ro

Lidia Buble[Sursa foto: Instagram]

Citeste si:Costi Ioniță e milionar din muzică, dar a lăsat tot și a plecat să ”facă foamea” la Survivor! Câți bani a produs Faimosul în ultimii ani? Suma e amețitoare

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble, declarație de dragoste pentru Răzvan Simion

În timpul unei sesiuni de întrebări pe pagina ei de Instagram, celebra

cântăreață a recunoscut că încă îl iubește pe Răzvan Simion, însă ca pe un prieten. Ei au continuat să fie apropiați, iar sentimentele de dragoste pe care le-a dezvoltat pentru el s-au transformat în unele de prietenie.

”Cu riscul de a fi mâine pe prima pagină în toate tabloidele, dar îmi asum și știți că sunt sinceră și nu am ce să ascund. Da, încă îl iubesc pe Răzvan, însă nu în modul în care poate vă imaginați voi. S-a transformat într-o prietenie, nu știu. Este o altfel de dragoste”, a declarat Lidia Buble pe contul său de Instagram.

Fanii au fost curioși să afle și dacă Răzvan Simion mai este managerul său, iar Lidia a răspuns că da, fostul său iubit fiind omul care o susține cel mai mult în carieră.

„Da, este adevărat.Este managerul meu și omul care mă susține cel mai mult în cariera mea și pe drumul pe care eu am ales să merg și căruia vreau să-i mulțumesc din suflet. Chiar pregătim niște proiecte super faine și curând vine și piesa nouă”,a declarat Lidia Buble pe contul său de Instagram.