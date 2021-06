Lidia Buble îşi serbează ziua de naştere la Asia Express 2021! Vedeta a pornit în competiţie alături de sora ei

In articol:

Lidia Buble îşi serbează ziua de naştere la Asia Express 2021! Vedeta a pornit în aventura vieţii ei pe "Drumul Împăraţilor".

Lidia Buble îşi serbează ziua de naştere la Asia Express 2021!

Lidia Buble îşi serbează ziua de naştere la filmările de la Asia Express 2021. Vedeta este născută pe 9 iunie 1993, iar astăzi împlineşte 28 de ani.

Citeste si: Când începe Asia Express 2021? Irina Fodor va prezenta sezonul 4 al emisiunii

Cântăreaţa a plecat la Asia Express 2021 alături de Estera Buble, una dintre surorile sale. Cele două surori sunt determinate să dea tot ce au mai bun din ele şi să ducă competiţia până la final: "Double Bubble Trouble...catch us if you can. Așteptam de mult timp momentul asta. Până în finală nu ne oprim. #[email protected]", a transmis de Lidia Buble pe reţelele de socializare.

Lidia Buble îşi serbează ziua de naştere la Asia Express 2021![Sursa foto: Instagram]

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

Cât câștigă Lidia Buble la Asia Express 2021

La fiecare două zile petrecute pe traseu, Estera Buble primește 800 de euro, iar Lidia Buble este plătită cu 2000 de euro pentru o singură emisiune, fiind cea mai bine plătită concurentă din acest sezon.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am să fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.

Lidia Buble îşi serbează ziua de naştere la Asia Express 2021![Sursa foto: Instagram]

Cine a câștigat Asia Express sezonul 3

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au fost marii câștigători ai sezonului 3 de la Asia Express, iar pe locul doi s-a clasat cuplul format din Speak şi Ştefania.

Citeste si: Asia Express 2021. Primele declaraţii ale vedetelor plecate pe "Drumul Împăraţilor"

“Eu am plecat la «Asia Express» cu gândul să mă distrez. Am zis noi că am mai trecut prin d-astea grele, am făcut armata, am prins Revoluția în armată. Sigur nu ne-am închipuit că o să fie simplu, dar am zis că merge și noi, mâncâm frigărui, bem bere, ce poate să fie atât de rău? Când am plecat am zis că cel mai important este să nu ieșim primii. Apoi am zis că dacă tot am stat, de ce să plecăm acum!”, a spus Sorin Bontea, imediat după ce a revenit în țară.

“Mi-a fost să nu ne facem de râs. La început mi-am tras burta, mă uitam după cameră. Până la urmă m-am relaxat, mi-am dat seama că n-are rost să mă cenzurez. Am mai scăpat și câteo înjurătură, niciodată însă gratuit!”, a mărturisit Răzvan Fodor.