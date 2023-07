Lidia Buble nu se mai ferește, după ce s-a zvonit că a fost cerută în căsătorie. A apărut cu inelul pe deget și a făcut anunțul în fața tuturor: „Nu o să-l mai dau jos”

In articol:

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din țara noastră, astfel că fanii ei își doresc să afle tot ce se întâmplă în viața sa profesională, dar și amoroasă. În ultimul timp, s-a tot vorbit despre relația pe care artista o are cu Horațiu Nicolau, un important om de afaceri, care este cu 30 de ani mai în vârstă decât ea.

Citește și: Cine este Lidia Buble? Biografie: studii, carieră, familie. Vezi câți ani a împlinit frumoasa cântăreață

Recent, Lidia Buble a apărut în public purtând un inel pe degetul inelar, iar toată lumea s-a grăbit să se întrebe dacă nu cumva celebra cântăreață și iubitul ei s-au logodit. După foarte multe speculații care au apărut în jurul ei, Lidia s-a hotărât să spună care este, de fapt, adevărul cu privire la celebrul inel.

S-a logodit Lidia Buble?!

În ultimele săptămâni, Lidia Buble s-a afișat în public purtând un inel special, iar fanii ei s-au gândit că, poate, ea și Horațiu Nicolau urmează să se căsătorească. Ei bine, cântăreața a făcut lumină în cazul celebrului inel și a mărturisit că nu a fost cerută în căsătorie. Potrivit artistei, bijuteria a fost un cadou pe care l-a primit de ziua ei de naștere, atunci când a împlinit 30 de ani.

Mai mult, Lidia a mărturisit că niciodată nu a avut un inel pe care să-l poarte mereu, având doar accesorii pe care le mai purta la concerte, însă acesta este unul extrem de special, pe care nu-l va mai da jos de pe deget.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Anchetă pentru casa răposatului Ion Dolănescu. Vecinii s-au unit împotriva fiului Ionuț Dolănescu. Mărul discordiei- stirileprotv.ro

Citește și: Răzvan Simion a vorbit despre fosta iubită, chiar în momentul în care a anunțat când va avea loc nunta cu Daliana Răducan. Ce a recunoscut prezentatorul TV: „Așa se întâmplă. O iubire”

„Nu m-am logodit! Toată lumea, când a văzut inelul… Inclusiv ieri, că am fost la un magazin să-mi cumpăr un parfum, `vaaaai, felicitări, te-ai logodit!` I-am zis: ce aveți? `Păi uite cât diamantul! Inelul este de logodnă!` Dar nu e. E un inel pe care l-am primit, pur și simplu, de apreciere. Deci, nu este de logodnă, este doar un inel foarte frumos. Este superb. L-am primit la împlinirea vârstei de 30 de ani și pentru că eu nu am avut un inel adevărat. Bine, plasticuri din astea de scenă am avut, dar un inel adevărat, pe care să-l port în fiecare zi, nu. Pe ăsta nu o să-l mai dau jos”,

a declarat Lidia Buble pentru Cancan

Lidia Buble a spus adevărul despre inelul pe care-l poartă pe deget [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble rămâne discretă cu privire la viața ei amoroasă

În urmă cu ceva timp, celebra cântăreață mărturisea că tatăl ei i-a dat un sfat foarte important, spunându-i să nu-l ducă acasă la familia ei decât pe bărbatul care îi va fi soț. Se pare că Lidia a ascultat cu strictețe de vorbele tatălui ei, fiind hotărâtă să le prezinte părinților doar bărbatul care, într-o zi, o va cere în căsătorie. De asemenea, artista a declarat că nu se va mai afișa pe rețelele de socializare cu bărbații care apar în viața ei, dorind să își țină viața personală doar pentru ea.

Citeste si: „Mi-au descoperit la plămâni o tumoare de 5 centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt 7, și la glandele suprarenale au văzut metastaze.” Cui i-a cerut Rona Hartner ajutorul, după ce a aflat că boala ei a recidivat- kfetele.ro

Citeste si: O femeie a fost executată în Singapore. Pentru ce a fost condamnată la moarte. ”O pedeapsă extrem de dură şi disproporţionată”- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul devastator pentru care Sinead O'Connor își rădea mereu părul din cap- radioimpuls.ro

Citește și: Lidia Buble recunoaște că se îmbracă de la second-hand! Artista nu se ferește și spune cât cheltuie pe lucruri la mâna a doua: "Vreau să le port și peste 10 ani"| EXCLUSIV

„O să fac ca tati, până acum am fost naivă și prea m-am expus și am postat de toate. `Mă fată, tu să îmi aduci în casă un bărbat când ai de gând să te măriți. Ai de gând să te măriți, bine. N-ai de gând, rupe orice legatură`. Așa și eu.(...) Când m-o lua unul de nevastă, atunci o să mai pun poze. Până atunci nu mai pun poze. Viața asta nu știi unde te duce…. decât să se lege oamenii cu sufletul de un cuplu frumos. Nu am dus pe nimeni la tati acasă până acum. Nu au ce să caute”, a mai spus Lidia Buble.