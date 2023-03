Lidia Buble, o fire violentă?! Ce s-a aflat abia acum despre ea! Puțini știau asta: „Le rupeam gleznele ca la pui”. Când a decis că trebuie să se schimbe

In articol:

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Puțină lume știe însă că în copilărie aceasta era o adevărată războinică, care făcea orice era necesar ca să îi protejeze pe frații ei.

Când era mică, solista s-a lovit uneori de cuvintele urâte ale colegilor ei de școală, care au jignit-o în repetate timpuri pe parcursul timpului.

Lidia Buble [Sursa foto: Captură YouTube]

Lidia Buble, o adevărată războinică în copilărie

Pentru artistă, familia este extrem de importantă iar în momentul în care frații ei se confruntă cu anumite atacuri, solista le sare în apărare. Acest lucru a început încă din copilărie, când vedeta era foarte băiețoasă.

Încă de mică, aceasta s-a confruntat cu un val de jigniri din partea colegilor ei, care se legau de religia pe care o are solista.

„Trebuie să recunosc că am fost un copil foarte năzbâtios, care prefera să ia o mamă de bătaie, dar care să facă întotdeauna ce-și dorește și ce-i place și am avut o plăcere, eram ca o cloșcă, îmi apăram frații, credeam că eu sunt puternică și că pot să le duc pe toate. Da, le mai rupeam gleznele ca la pui din când în când, vorba mea. Când e vorba despre mine las să treacă, dar când e vorba despre familia mea, nu știu, se aprind niște beculețe roșii și nu mai țin cont de nimic. Numai prostii am făcut. Pe la 16 ani și jumătate, când am avut și primul iubit, am început să mă schimb, că eram foarte băiețoasă.

Am mai primit și mesaje neplăcute despre surorile mele, că ele sunt mai expuse, au și ele pagini de socializare, dar toate lucrurile astea au început încă din copilărie, când eram la școală, cam de prin clasa a patra, iar toți colegii știau că sunt de religie penticostală și mă jigneau foarte mult pe tema asta, îmi ziceau „pocăita”. Nu mă deranja, eu sunt foarte mândră de ceea ce sunt și de cultul din care fac parte, dar nu înțelegeam de ce îi deranjează pe ei, eu n-am avut niciodată probleme cu alte religii. Este deranjant uneori, dar acum m-am călit. Mai primesc pe internet mesaje despre asta, dar astea vin cumva la pachet cu celebritatea”, a povestit Lidia Buble în emisiunea lui Teo Trandafir.

Lidia Buble, criticată pentru felul în care arată: „Eu am aflat că am nasul mare atunci când am intrat în industria muzicală”

Lidia Buble a avut parte de un șoc în momentul în care a cunoscut curiozitatea. După ce a intrat în lumina reflectoarelor, vedeta s-a confruntat cu o problemă, și asta pentru că gurile rele au comentat mereu față de aspectul fizic al cântăreței. Anumite persoane spun că nasul Lidiei este prea mare, însă pe artistă nu o deranjează deloc acest lucru.

„Eu am mai spus asta și am tot repetat, eu am aflat că am nasul mare atunci când am intrat în industria muzicală și nu înțelegeam la fiecare piesă pe care o lansam, fiecare videoclip, fiecare poză eram jignită pe tema asta. Mi-a dat Dumnezeu puterea să trec peste și că l-am avut alături pe tatăl meu care mereu a știut cum să ne crească și să ne sfătuiască: <<Tati, sunteți frumoase așa cum v-a lăsat Dumnezeu>>. Eu niciodată nu am avut vreun complex sau vreo frustrare sau să-mi doresc să schimb ceva la mine, dar nu înțelegeam de ce îi deranjează pe cei din jurul meu, dacă pe mine nu mă deranjează”, a mai explicat artista la „Teo show”.

Artista a fost o adevărată războinică în copilărie, când se lupta cu cei care se luau de frații ei. [Sursa foto: Captură YouTube]

