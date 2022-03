Lidia Buble, prima apariție publică după ce a dispărut din online: ”Am simțit nevoia asta”. Artista este schimbată total

In articol:

În urmă cu două săptămâni, Ldia Buble, una dintre cele mai ascultate și admirate artiste de la noi, a decis să dispară total de pe rețelele de socializare.

Deși are milioane de urmăritori pe conturile persoanele de Instagram și Facebook, la acea vreme, Lidia Buble a șters toate postările pe care le avea, mii la număr, și-a pus o fotografie neagră ca imagine de profil, iar apoi nu

a mai dat niciun semn, îngrijorându-și fanii.

Lidia Buble cu look nou [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble a revenit în atenția publică cu un nou look

Acum însă, Lidia Buble a reapărut în lumina reflectoarelor și le promite admiratorilo săi, care au așteptat-o cu sufletul la gură, că va reîncepe să posteze ca înainte. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a apărut la radio cu zâmbetul pe buze, parcă mai liniștită și mai împlinită ca niciodată, etalând un look total neașteptat.

Cântăreața a renunțat la culoarea blond a părului, și-a pus extensii, revenind astfel la coafura care a consacrat-o.

Vedeta spune că lipsa sa din mediul online și schimbarea de imaginea prin care a trecut se datorează dorului față de cea care era cândva, dar și deciziei sale de a urma o cură de detoxifiere de la rețelele sociale.

Deși nu i-a fost ușor să se abțină de la a intra în contact cu fanii ei, oboseala care pusese stăpânire pe ea, a făcut-o să ”dispară”, fapt ce acum

a readus-o în atenția tuturor cu forțe proaspete.

„Am lipsit două săptămâni. Am stat în casă și am citit foarte mult din Biblie. Am ascultat muzică, am gătit. Contul nu a fost spart. Am făcut o cură de detoxifiere de tot ce înseamnă rețele de socializare. Am simțit nevoia asta. Am șters tot! Dar și pentru că mi-am făcut schimbarea asta de look și nu mă mai regăseam în fata aceea blondă. Cred că mi-a fost dor de Lidiuța de acum 10 ani. Când am apărut prima dată, părul meu era mai deschis. Părul meu natural se apropie foarte mult de nuanța asta (n.r. castaniu). Și frații mei m-au întrebat ce am cu ei. Nu vă am pe Instagram, dar vă am în sufletul meu. Pe cine aș fi vrut eu să urmăresc nu are Instagram. E un om fain și simplu. Recunosc că mă cam mâncau mâinile să postez. În primele două zile tot îmi venea să intru, dar stai că, de fapt, nu am voie. Mi-am impus eu. Mă simțeam foarte obosită. Sunt sănătoasă! Poza neagră nu am pus-o eu, cei din echipa mea au pus-o. De astăzi voi începe să postez din nou”, a spus Lidia Buble, conform Radio ZU.