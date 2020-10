Lidia Buble, alături de Cătălin Botezatu

În urmă cu ceva timp, Lidia Buble povestea ce sentimente nutrea față de designer-ul Cătălin Botezatu. Blondina era complet îndrăgostită de juratul Bravo! Ai Stil, iar aceste sentimente erau atât de mari încât chiar dormea cu poza lui sub pernă!

In articol:

Dacă aceste lucruri se întâmplau în vremea în care Lidia Buble era încă necunoscută, o simplă elevă a Liceului Sportiv din Deva, ani mai târziu, ajunsă o vedetă mai mereu prezentă la cele mai mari evenimente sociale, blondina a avut ocazia să-l cunoască pe idolul ei, Cătălin Botezatu. Ba mai mult, cei doi chiar au o frumoasă relație de prietenie, fapt usor de demonstrat: recent, designerul a publicat o fotografie cu Lidia Buble, când o săruta pe obraz, alături de mesajul: „Mereu în inima mea”.

Lidia Buble, alături de Cătălin Botezatu

Bineînțeles că blondina nu a ignorat frumosul gest făcut de Cătălin Botezatu, astfel că a repostat imaginea cu mesajul „Love U (n.r.- Te iubesc)”.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Lidia Buble a povestit despre iubirea pe care i-o poartă lui Cătălin Botezatu

Lidia Buble a explicat excat ce sentimente avea pentru Cătălin Botezatu, cu mult timp înainte ca măcar să-l fi cunoscut!

„În urmă cu vreo 10 ani eram la Deva; eram o față obișnuită, mergeam la școală, eram la Liceul Sportiv. Am aflat de la colegele mele că în oraș vine Cătălin Botezatu să își lanseze o carte. Când am auzit acest lucru, mi-am zis că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Eram disperată, dormeam cu poză lui sub pernă. Nu știam dacă să merg sau nu la lansare pentru că tatăl meu ne ținea așa puțin din scurt. Știam doar școală, biserica și acasă.

Am reușit să ajung, într-un final, la lansarea cărții lui și țin minte că a ținut un discurs foarte fain. Apoi, la final, toată lumea făcea poze cu el. Eu am rămas ultima, dar nu aveam telefon care să facă și fotografii; el a venit așa drăguț spre mine și m-a întrebat dacă și eu vreau să fac poze cu el, dar i-am spus că nu voi face”, povestea Lidia Buble în urmă cu ceva timp, pentru Kfetele.

Sursa: kfetele.ro