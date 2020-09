Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble a postat o fotografie în care se află în brațele lui Cornel Ilie. Fanii au luat foc când au văzut și au trecut imediat la ”atac”. Comentariile au fost referitoare la motivul despărțirii artistului de fosta soție. “Cred că de asta a divorțat la început de septembrie”, a comentat o internaută. Cei doi cântăreți s-au pozat pe platourile de filmare al noului single, “Vino / Du-te”, piesă care se aude la radio de câteva zile.

Lidia Buble și Cornel Ilie, imagini de senzație

Lidia Buble și formația Vunk au filmat clipul unei noi piese, crae răsună deja la radio de câteva zile. Aceștia au ales o locație de vis din Snagov pentru clipul piesei “Vino / Du-te”. Lidia s-a filmat în timp ce se îndrepta spre Cornel Ilie, pe care l-a luat de gât.

“Ce faci, femeie?”, îi spune solistul trupei Vunk.

Lidia Buble și Cornel Ilie au publicat mai multe fotografii de la filmările noului clip, iar povestea din spatele piesei este chiar una de dragoste. Mai exact, cei doi ar forma un cuplu în povestea din spatele versurilor piesei.

După toate imaginile postate, internauții au avut mai multe păreri. Mulți și-au dat seama că este vorba doar de un rol, pentru noua melodie, însă au existat ți fani nemulțumiți de apariția celor doi împreună.

“Băi, sunteți cam apropiați. Nu că v-ar sta rău, sunteți chiar mișto împreună!”, “Cred că de asta a divorțat la început de septembrie”, “Plânge Răzvan dacă aude :))”, “Sunt sigură că videoclipul va fi superb, ca și melodia,Lidia! ”, “Felicitări, Lidia, să-ți dea bunul Dumnezeu multă sănătate și fericire”, sunt doar câteva comentarii.

Cornel Ilie a anunțat la începutul acestei luni că a divorțat de Eliza, fosta lui soție. “Din «Poveste» a rămas «O veste»: De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul «divorț» să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire. Fotografia este făcută azi, puțin mai devreme”, a scris Cornel Ilie.