In articol:

Lidia Buble trăiește una dintre cele mai grele experiențe pe plan sentimental, după ce s-a despărțit de Răzvan Simion, cu care a avut o poveste de iubire care a durat mai mult de cinci ani.

Lidia Buble zâmbește din nou, după despărțirea de Răzvan Simion

Cu toate astea, vedeta are și un motiv pentru care să zâmbească. Nu, nu este vorba despre un alt bărbat în viața ei, ci de cariera ei muzicală. Deși despărțirea de prezentatorul tv i-a lăsat un gust amar, iată că nu a trecut mult timp și a răsărit din nou soarele și pe strada ei.

Este vorba despre un salt uriaș în cariera ei artistică. Una dintre piesele sale, „La luna”, a ajuns peste hotare și este difuzată de cel mai mare post de radio din lume. Chiar Lidia a făcut anunțul pe rețelele de socializare.

”Cand iti doresti si visezi tot mai departe, atunci lucrurile ti se intampla…asa cum ti-ai dorit. Pot spune ca am visat la acest moment. Momentul in care pasiunea si determinarea sa se regaseasca in zambetele, trairile si satisfactia fiecaruia dintre voi. Da, datorita voua si a celor care au contribuit ca piesa “La Luna” sa ajungă peste hotare!

Citeste si: Carmen Tănase, previziune sumbră despre pandemia de coronavirus: „A fost doar un exercițiu pentru umanitate. Urmează ceva mult mai rău”

Citeste si: DETALII DE ULTIM MOMENT! Mario Fresh a fost cel mai afectat de bătaia din Mamaia! ”Ginerele” Andreei Esca a căzut și a fost luat la șuturi de patru indivizi! S-a ales cu gura spartă și lovituri pe corp

Citeste si: Crimă cu sânge rece în Reșița! Patru minori au omorât și incendiat un bărbat de 29 de ani, după ce au petrecut până în zori

Va anunt, astfel, dragilor, ca “La Luna” feat Costi & Jay Maly este difuzata pe 40 Principales Spania, cel mai mare radio din lume, dar si in alte 9 tari!!!

Premiera a avut loc in cadrul emisiunii 40globalshow, prezentata de celebrul tonyaguilarofi.

Este o reusita a intregii mele echipe, catmusicspain & Cat Music Latin, care a propulsat piesa alaturi de nume mari ale muzicii globale. Sunt printre singurii artisti Cat Music care au obtinut drumul catre o cariera internationala.

Va multumesc, tuturor, si promit sa tot auziti vesti bune din partea mea!”, a scris artista pe contul ei de Instagram.