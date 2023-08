Lidia își caută fiica de peste 4 decenii! Femeii i s-a spus că fetița a murit la naștere, dar nu are nici măcar un certificat de deces al copilei

In articol:

O femeie își caută fiica de peste 40 de ani! Lidia spune că a născut o fetiță perfect sănătoasă, chiar în zi de sărbătoare, mai precis de Sfântul Ion. Ba mai mult, imediat după ce și-a adus copilul pe lume, femeia susține chiar că a reușit să-și vadă fiica o singură dată, iar la scurt timp, medicii i-au spus că a decedat.

Chiar dacă i s-a spus atunci că fetița ei nu a supraviețuit, Lidia susține că simte că fiica ei, Ramona Oana, așa cum ar fi numit-o, este în viață și speră că o minune va face să se întâlnească cu cea căreia i-a dat viață în urmă cu mai bine de 40 de ani.

„Am auzit-o țipând, au venit în dreptul meu și am văzut-o, apoi au dus-o la incubator, spunând că a făcut un icter. După câteva ore, m-au dus la salon și după m-am dat jos, pentru că eram la salon la două uși de terapia intensivă, unde era și incubatorul. Când m-am dus, am intrat acolo și am intrat în timp ce se schimba tura. Am intrat acolo și am văzut fetița și am băgat mâna, am apucat-o de mânuță și am rămas cu acea imagine întipărită în ochi. O văd și astăzi. După aceea, am plecat la salon” , a spus Lidia, la Acces Direct.

Cum a primit Lidia vestea că fiica ei a decedat

Femeia a rămas cu multe semne de întrebare de la nefericitul eveniment, asta pentru că după ce i s-a spus că fetița ei a murit, Lidia a mers să scoată certificatul de deces al copilului, dar acest lucru nu a fost posibil, căci moartea fiicei ei ar fi fost declarată, de fapt, ca avort spontan.

„A venit o doamnă care era cu înregistrările. O cheama Ramona Oana (n.r. pe fetiță). Doamna aceea a trecut pe listă și o oră a venit și a spus că a murit copilul. Și am spus că nu avea cum să moară?(...) Nu ni s-au dat prea multe explicații. Mi s-a spus că a murit. Am fost să iau certificatul de deces și mi s-au spus că nu e naștere, că era declarat avort spontan” , a mai spus femeia, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

