Lidia Vadim își plânge tatăl, la 8 ani de la moartea acestuia! Cu greu a acceptat că Vadim Tudor a decedat: „Interacționăm ca și cum el ar fi printre noi”

La aproape 8 ani de la moartea tatălui ei, Lidia Vadim povestește despre acesta și amintirile pe care i le-a lăsat atât ei, cât și familiei.

Lidia Vadim, dor imens de tatăl ei

Invitată la emisiunea moderată de Mihai Ghiță și difuzată pe Kanal D2, fiica lui Vadim Tudor a vorbit despre tatăl ei decedat și cum îi păstrează amintirea vie. Cu greu a acceptat că s-a dus și acum îi pare rău pentru acest lucru.

„Îmi este foarte dor de tata. Noi încă interacționăm ca și cum el ar fi printre noi. Ne închipuim tot timpul cum ar fi fost dacă era, ce ar fi spus în cutare situație, cum ar fi reacționat, cum ar fi procedat el. Ne aducem aminte de vacanțe, de momentele petrecute cu el. Îl păstrăm în continuare viu, chiar dacă nu mai este ca la început. La început am greșit mult, pentru că am senzația că nu l-am lăsat să se odihnească. Eram atât de legate de el și amintirea lui și supărate că a plecat atât de brusc, încât cred că i-am făcut mai mult rău.”, a declarat Lidia Vadim.

Lidia Vadim, totul despre moartea tatălui ei

Lidia Vadim își amintește și acum ultimele clipe în viață ale tatălui său.

A povestit cum a arătat ziua în care el s-a stins din viață și ce dureri acuza.

„Tata a murit luni, pe 14 septembrie. Joi am mers la "Tricolorul", să-și facă ziarul și când s-a întors noaptea acasă a mâncat și i s-a făcut rău. Mama i-a zis: "Uite, ar trebui să mergem la spital". Avea dureri în piept, nu se simțea bine. Mama spune că probabil atunci ar fi făcut un preinfarct. Și a refuzat să meargă. Și-a revenit. A doua zi, vineri, a dus-o cum a dus-o, tot așa, a mers la birou, sâmbătă a mers la un spectacol la Corul Armatei Roșii și la prânz avea biroul permanent al partidului. Ne-a sunat cineva și ne-a spus că arată rău la față. A zis: "Nu arată bine, nu are o culoare bună la față, ce-i cu domnul președinte?". Noi, văzându-l non-stop, nu ne-am dat seama, când vezi un om tot timpul parcă nu îți dai seama că ar fi ceva schimbat, dar, într-adevăr, știam că nu se simte bine, i-am zis să nu meargă. Și a zis: "Nu, nu, nu! Cum să îi las eu pe ăia să își facă de cap acolo? Eu mă duc!". Și nu am știut ce să zicem. Seara s-a dus la concert și duminică a stat în casă, toată ziua. În noaptea de duminică, spre luni, a scris "Săptămâna pe scurt", rubrica lui celebră din "România Mare". Și la 6 dimineața urma, l-am făcut să-mi promită că merge la doctor. I-am zis: "Te rog, promite-mi că o să mergem la doctor, nu trebuie să afle nimeni, ai cardiologul tău, dacă vrei mergi cu mine, spune că mergi pentru mine". Și mama s-a chinuit cu el, să-i promită. Și a zis: "Bine, mergem, dar nu luni, pentru că muncesc mult lunea. Mergem marți(...)”, a povestit fiica lui Vadim Tudor, la În Oglindă.

