Evoluția fiecărui concurent care a pășit în casa Puterea Dragostei, de la începutul sezonului 2, a fost prezentată în emisiunea de astăzi. Majoritatea concurenților s-au amuzat după ce și-au văzut propriile evoluții, însă singura care a vărsat lacrimi amare a fost Ligi. Tânăra a fost deranjată de atitudinea colegilor ei de emisiune, după vizionarea clipului cu prezentarea de la începutul sezonului actual. Philip, Berna, Andreea Pirui, Marius, Daiana și Ramona au început să râdă imediat după ce au văzut-o pe Ligi la început de emisiune. Concurenții menționați au susținut că altul ar fi fost motivul de la care au început să râdă, însă Ligi a izbucnit în lacrimi.

”Răutăcioșii trebuie să râdă și să facă ironii d-astea. Să nu dăm atenție răutăcioșilor”, a fost reacția concurentei.

Blondina a fost mereu sensibilă atunci când a venit vorba de glumele făcute de alți colegi, referitoare la aspectul ei fizic. Deși, aceasta are forme voluptoase, dar și un caracter puternic nu s-a putut opri din plâns până la sfârșitul ediției de astăzi. Ligi a părăsit emisiunea și s-a retras într-un loc, unde s-a putut descărca. Atât Andreea Pirui, cât și moderatoarea show-ului, Andreea Mantea au mers după concurentă, pentru a o împăca și a-i fi alături.

Ligi, criticată și de foștii concurenți

Nu este prima dată când Ligiei i se aduc astfel de critici. Aceasta a mai fost jignită și de foști concurenți, printre care și Andreea Oprică. Și la acel moment, frumoasa blondină a răbufnit: „Știți ce nu înțeleg eu? Eu am venit în casă cu sufletul deschis. Am venit pe pace și pe liniște. Nu înțeleg de ce unele fete vin cu răutăți de genul. Eu îmi iubesc atât degetele de la picioare, cât și ultimul fir de păr din cap. Nu-mi pasă că din cauza hate-ului se trezesc unii oameni să mă facă Chucky. Cine are vreo problemă, să se pună pe genunchi și să-l certe pe Dumnezeu de ce eu am fost creată așa”, spunea Ligi.

Tânăra concurentă este în casa Puterea Dragostei, încă de la începutul sezonului doi. Aceasta a intrat cu gânduri serioase în casa dragostei, însă n-a reușit să-și găsească jumătatea în cadrul emisiunii.