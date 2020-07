In articol:

Lili Sandu urmează să devină mamă pentru prima dată, la vârsta de 40 de ani. Vedeta se află deja în luna a opta de sarcină, iar transformarea prin care a trecut corpul ei este extrem de vizibilă, dar nu se sfiește să se arate exact așa cum este, chiar dacă a acumulat 18 kilograme pe perioada sarcinii.

Lili Sandu a ajuns de nerecunoscut, în luna a opta de sarcină! Cum arată vedeta cu 18 kilograme în plus! Lili Sandu şi Silviu Tolu și-au dorit un copil de mai mulți ani, dar vedeta s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate, iar medicii nu îi dădeau șanse prea mari să rămână însărcinată pe cale naturală. Cu toate astea, minunea s-a produs, iar Lili și Silviu își vor cunoaște peste foarte puțin timp copilul. Aceasta este extrem de entuziasmată și se pregătește pentru ziua cea mare.

”L-am visat pentru prima dată...”

Într-o postare făcută pe un site de scoializare, actrița Lili Sandu și-a anunțat fanii ce nume a ales pentru băiețel. Atât ea cât și partenerul, Silviu Țolu sunt extrem de fericiți, în așteptarea fiului lor: ”Mereu când am fost întrebați de numele lui bebe am evitat răspunsul pentru ca ne doream sa l ținem pentru prima data in brațe si sa simțim ca i se potrivește. Eh in urma cu câteva seri, am avut o surpriza din partea lui, l am visat pentru prima data 😍😍și atunci când l am întrebat “cum te cheama” mi a răspuns senin T... J...❤️😩”.