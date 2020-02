Lili Sandu și logodnicul ei, Silviu Țolu, vor deveni părinți. După ce vedeta a afișat o burtică ce a dat de bănuit, ea a confirmat că este însăcinată.

Lili Sandu a împărtășit veste că este însărcinată pe pagina ei de Instagram. „Ziua de 15 dec 2019 ora 5.30 am avea sa mi schimbe viața pentru totdeauna! Atunci am aflat ca in câteva luni voi cunoaște fericirea suprema, aceea de a-mi tine copilașul in brațe🤰🏻”, a scris Lili Sandu în dreptului unui filmuleț emoționant care a fost vizualizat de mai bine de 20 de mii de fani.

„Este într-adevăr un miracol pentru că drumul nu a fost ușor. Când am văzut la ecograf bebelușul am simțit atât de multă fericire încât m-am gândit, Doamne, în momentul în care îl voi ține în brațe oare cum mă voi simți”, a spus Lili Sandu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Lili Sandu a filmat reacția lui Silviu când a aflat că este însărcinată

Lili Sandu s-a filmat în timp ce își făcea testul de sarcină, iar reacția ei a fost emoționantă. „Sunt însărcinată”, a spus ea plângând. Vedeta i-a dat logodnicului ei vestea cea mare printr-un video call. Silviu Țolu a izbucnit în lacrimi când a aflat că avea să devină tătic.