Lili Sandu, în lacrimi pe rețelele de socializare! Vedeta a ajuns la capătul puterilor: „E destul de dificil pentru mine”

Lili Sandu a devenit mămica unui băiețel perfect sănătos în urmă cu un an și o lună. Viața ei s-a schimbat drastic de atunci și mereu a încercat să fie o mamă model, iar până acum pare că reușește cu brio.

Totuși, rolul de mămică este unul pe cât de frumos, pe atât de dificil, iar recent vedeta a cerut ajutorul urmăritorilor de pe rețelele de socializare în speranța că-și va rezolva problema.

Șatena a ajuns pur și simplu la capătul puterilor și nu știe ce să mai facă, iar din punct de vedere psihic și emoțional este epuizată, așa că, în lacrimi și cu ultimele puteri, a apelat la sfatul internauților.

Lili Sandu: „ Am ajuns într-o stare de ușoară bipolaritate”

Se pare că fiul ei continuă să vrea să fie alăptat, ceea ce nu este deloc ieșit din comun la vârsta sa, însă se trezește de cel puțin 5 ori pe noapte pentru acest lucru și implicit și pe mama lui. Lili Sandu spune că pe plan psihic este foarte obosită și simte că începe să se confruntă cu o afecțiune destul de complicată din această cauză: bipolaritatea.

Astfel, ea cere ajutorul internauților.

„Nu știu ce se întâmplă. Are un an și o lună. Nu mai vrea să doarmă la el în pat, sub nicio formă. Se trezește de 4-5 ori pe seară ca să-l alăptez. Îmi iubesc copilul, nu pot să vă spun în cuvinte cât, dar în același timp sănătatea mea mintală este foarte importantă. Aș vrea să fiu îndrumată și să înțarc treptat.

Am intrat așa, din cauza lipsei de somn și a oboselii, într-un burn out, e destul de dificil pentru mine. Sunt foarte irascibilă. Cred că un copil are nevoie de o mamă echilibrată, liniștită, calmă. Este foarte important ca mama să aibă grijă de ea. Am ajuns într-o stare de ușoară bipolaritate. Nu mă plâng, dar este foarte greu. Până la 1 an ne-am ocupat non-stop de Thomas, dar acum am înțeles că e nevoie de ajutor. Am tot felul de stări și încerc să mi le țin sub control, mă rog, e și normal, sunt și hormonii care nu-mi dau pace în ultima perioadă”, a dezvăluit Lili Sandu pe pagina sa de Instagram.

„P oate nu sunt îndeajuns de bună ca mamă”

Lili Sandu a început să-și facă tot felul de scenarii în cap și ia în calcul și posibilitatea ca ea să greșească atunci când se gândește că nu mai vrea să-și alăpteze copilul.

„Am avut o stare foarte ciudată și mă gândeam dacă e bine ceea ce fac, că poate nu trebuie să gândesc așa, poate nu sunt îndeajuns de bună ca mamă să mă gândesc că nu vreau să-l mai alăptez ca să nu se mai trezească noaptea”, a mai spus vedeta.