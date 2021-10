Lili Sandu știe cum să aibă grijă de ea! La 42 de ani, frumoasa mamă nu spune nu intervențiilor estetice

In articol:

Puține sunt femeile care recunosc adevărul despre operațiile estetice. Lili Sandu a ținut să anunțe pe pagina ei de Instagram cât de important și normal i se pare întreținerea la o vârstă, în care stresul cotidian și job-ul de mamă își pune amprenta.

Vedeta a călcat pragul unui medic estetician, de la o clinică din București pentru a-și face un tratament facial, dar și ,,mici retușuri la nivelul feței". ,,Sunt All IN pentru mici îmbunătățiri, nu schimbări totale de nu ne mai recunoaștem", a scris Lili în postarea de pe Instagram.

Urmăritoarele sale de pe Instragam au reacționat imediat la mesajul artistei și au felicitat-o pentru curajul pe care îl are

Prin acestă postare, Lili Sandu le încurajează atât pe proaspetele mămici, cât și pe fetele și femeile care o urmăresc constant să pună accent pe întreținerea corporală, să apeleze la tratamente faciale, care să le mențină frumusețea într-un mod cât mai natural.

,,Sunt full time mamă, cam asta se întâmpla cu mine în această perioadă, daaar asta nu înseamnă că renunț să mai am grijă de mine ca femeie. Am fost în vizită la clinică pentru un tratament facial și am stabilit cu doctorul un plan pentru următoarea perioadă de mici retușuri estetice la nivelul feței (sunt All IN pentru mici îmbunătățiri, nu schimbări totale de nu ne mai recunoaștem ?)”, a scris vedeta în postarea de pe Instagram.

Lili Sandu-una dintre cele mai frumoase mămici din showbiz

Lili Sandu și Silviu Țolu formează un cuplu de aproximativ șase ani de zile. Diferența de vârstă dintre cei doi nu i-a împiedicat să se bucure și să fie una dintre cea mai apreciată căsnicie din showbiz-ul românesc.

La numai 41 de ani, vedeta a devenit mamă. Cunoscuta prezentatoare de la ,,Fan Arena", emisiune difuzată pe Kanal D este mama unui băiețel, pe nume Thomas, care a împlinit 1 an pe 10 august 2020. Ca orice femeie, corpul ei a trecut prin nenumărate transformări, dar a printr-o alimentație sănătoasă și ajutorul medicilor la care apelează, Lili Sandu arată mai bine ca niciodată.

Ultima naștere i-au dat bătăi de cap vedetei. Aceasta s-a confruntat cu anumite probleme la unul dintre sâni, ceea ce i-a îngreunat alăptarea din cauza durerilor foarte mari. Lili Sandu a apelat la mai multe tratamente naturiste care au ajutat-o să scape de aceste probleme.

