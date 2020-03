Lili Sandu, surprinsă după ce a aflat sexul copilului

Lili Sandu și Silviu Țolu sunt în culmea fericirii. Ei și-au dorit mult să aibă un copil împreună. Recent, cuplul a aflat și sexul copilului. Ei vor deveni părinții unui băiețel.

După ce a aflat vestea de la soțul ei, Lili Sandu a vrut să le spună și fanilor ei, așa că a postat un vlog pe Youtube.

Lili Sandu, despre sexul copilului: „Poate că undeva mi-aș fi dorit să fie fetiță”

Chiar dacă în sufletul ei și-ar fi dori să fie mama unei fetițe, atunci câns a aflat sexul copilului a izbucnit în lacrimi de fericire.

”Nu cred că mai are un rost să spun că aceast băiețel este de fapt ceea ce mi-am dorit. Poate că undeva mi-aș fi dorit să fie fetiță pentru că poate gândeam superficial. Mă gândeam că fetițele sunt atașate de mame, că le putem îmbrăaca frumos, că sunt gingașe, mai dichisite, dar cred că Dumnezeu știe exact de ce este un băiețel și vreau să zic că îl iubesc dinainte să se nască. Nu am crezut vreodată că va exista atâta iubire în inima și sufletul meu”, a mărturisit viitoarea mămică pe YouTube.

Lili Sandu, dezvăluiri tulburătoare despre trauma suferită! Medicii îi dădeau șanse mici să rămână însărcinată: „Eram îngenunchiată, sufletul îmi plângea”

Vedeta a povestit cât de greu i-a fost atunci când a primit de la medic vestea că șansa ca ea să rămână însărcinată natural era de 1 la 100.

„Era o zi rece și înnorată de noiembrie – exact cum mă simțeam și eu atunci când am ieșit din clinică. Aveam atât de multe nedumeriri și întrebări: “De ce tocmai noi?”, “Există cumva un criteriu prin care sunt aleși cei care nu pot procreea natural?”, “De ce alții care nici măcar nu-și doresc să aibă un copil sunt binecuvântați și noi nu?”, “Doamne, cu ce am greșit?”. Eu, femeia puternică, femeia pe care cu greu o demoralizai, eu care trecusem prin atat de multe încercări și nu fusesem pusă la pamant, eram acum îngenunghiată, iar sufletul îmi plângea. Dar cu jumatate de glas in mijlocul acelei straduțe, în fața clinicii i-am spus lui Silviu: deci avem o șansă!”, a scris Lili Sandu pe blogul ei.

Spre bucuria vedetei și a soțului ei, ea a rămas însărcinată. De Ziua Îndrăgostiților, a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare că este gravidă în patru luni și a publicat un filmuleț emoționant cu reacție pe care a avut-o atunci când a aflat că va avea un copil, dar și reacția soțului ei atunci când a primit vestea că va fi tată. (