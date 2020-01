Băieții se simt pregătiți psihic și așteaptă nu nerăbdare să înceapă competiția. Aceștia susțin că cel mai mult își doresc de la această competiție să se regăsească, să petreacă mai mult timp cu ei și să se descopere în situații limită.

"Avem tot ce ne trebuie în echipă. Sportivi, artiști, cântăreți, campioni. Tu îți dai seama ce deștepți ne întoarcem noi de acolo. Acolo trebuie să ne luptăm cu animalul din noi și să devenim mai buni. De ținut regim nu o să mai pot tine. Este singura mea șansă să slăbesc. Eu mă simt norocos", a spus Augustin Viziru.

"Fiecare are rolul său în echipă. Vom încerca să tragem tare și în aceeași direcție. Vom începe să eliminăm din adversari, dacă reușim să ne completăm. Îmi place foarte mult competiția. Vreau să merg acolo și să mă întorc mai bun", a spus Mihai.

"Vom fi foarte mult noi cu noi. Vom sta cel mai mult fără telefon, vom sta cel mai mult cu noi. Pentru mine asta este cel mai greu. Să plec de lângă Gina care este însărcinată cu o fetiță. Există posibilitatea să nu prind nașterea", a declarat Bogdan Vlădău.

"Acolo o să ne descoperim mult mai mult noi. Aș vrea să mă maturizez, cred că asta este o șansă pentru mine. Acolo am ocazia să fiu mai calm. Acolo o să am ocazia asta", a spus Lino Golden.

"Eu iubesc foarte mult natura, vreau să nu am acces la tehnologie. Eu cred că rezist până la capăt. În gură cu toții suntem tari.", a spus Cezar.

"Survivor Romania", în curând la Kanal D

Abandonati in mijlocul naturii exotice, in Republica Dominicana, departe de confortul civilizatiei, concurentii vor trece prin foarte multe incercari, vor fi nevoiti sa isi construiasca adapost, sa isi procure hrana, sa isi gaseasca aliati in mijlocul grupului din care vor face parte. La finele unor incercari limita se va afla un singur castigator.

