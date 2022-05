Lino Golden a descris în detaliu cum ar trebui să arate viitoarea lui iubită! Care este primul lucru la care artistul se uită când întâlnește pe cineva

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că Lino Golden este oficial singur. Tânărul nu mai are iubită, iar acum a vorbit deschis despre cum și-ar dori să arate viitoarea lui parteneră de viață, ce așteptări are de la aceasta, dar și care este primul lucru la care se uită

atunci când întâlnește pe cineva.

Așadar, fără ocolișuri, artistul a explicat că nu este prea pretențios, însă ar vrea ca măcar câteva din calitățile amintite să le îndeplinească cea care va intra în viața lui, în viitor.

„Să fie cu mine, pentru cine sunt eu, nu neapărat pentru imaginea din spatele meu”

În prezent, Lino Golden este un tânăr singur și fără obligații, motiv pentru care a explicat pe îndelete ce calități trebuie să aibă viitoarea parteneră de viață. Așadar, prima caracteristică amintită de artist este umorul, apoi stilul vestimentar, despre care a spus că pentru el este destul de important, respectiv ca femeia de lângă el să aibă bun gust când vine vorba de modă.

Citeste si: Lino Golden, probleme din cauza kilogramelor în plus. Cu ce se confruntă acum artistul: ”Toată lumea mă întreabă”

Citeste si: Noi detalii despre femeia din Timișoara care s-a aruncat de pe bloc cu cei doi copii. Absolventa de psihologie urma să se recăsătorească- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Pe lângă toate aceste lucruri, unul dintre cele mai importante aspecte pentru Lino Golden este ca partenera lui să-l iubească pentru ceea ce este el, ca persoană, nu pentru imaginea pe care o are de când este în lumina reflectoarelor.

„În primul rând să aibă foarte mult umor, să aibă gust la haine neapărat. Când văd o femeie prima oară mă uit să văd cum e îmbrăcată, dar nu în sensul să aibă haine scumpe, ci să aibă gust și să fie cu mine, pentru cine sunt eu, nu neapărat pentru imaginea din spatele meu. Momentan sunt singur și ce o fi, o fi.”, a declarat Lino Golden pentru un post TV.

Lino Golden a avut un tatuaj cu fosta iubită

Lino Golden a avut trei relații până în prezent, spunând că în fiecare dintre acestea s-a implicat la maxim. Mai mult decât atât, cu una dintre fostele sale partenere de viață a avut un tatuaj care avea legătură cu relația lor, însă după separare, artistul a șters tatuajul.

Citeste si: Lino Golden s-a pozat pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu artistul: ”În timp ce voi vă distrați”

„Am șters tatuajul cu o fostă, am acoperit-o. Am avut doar trei relații din viața mea și în fiecare am fost foarte implicat, când mă implic trebuie să fiu cu totul.”, a mai spus Lino Golden.

Lino Golden [Sursa foto: Instagram]