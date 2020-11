Lino Golden a dispărut de pe rețelele de socializare! „Din păcate pentru o perioadă nedeterminată...” Anunțul făcut de prietenul lui, Mario Fresh

Lino Golden și Mario Fresh [Sursa foto: Instagram]

Lino Golden este unul dintre cei mai apreciați influenceri din România în rândul adolescenților. Tânărul ese foarte active pe rețelele de socializare și rareori trece o zi fără ca el să transmită ceva pe paginile lui sau fără să-și țină fanii la curent cu ce se întâmplă cu el.

De câteva săptămâni, însă, artistul este de negăsit, iar fanii au început să-și facă griji pentru el. Mai exact, ultima fotografie publicată de cântăreț pe pagina lui de Instagram datează din 14 noiembrie. Mario Fresh, care este unul dintre colegii de breaslă și cei mai buni prieteni ai lui, a ținut să dezlege misterul și să le spună urmăritorilor ce se întâmplă.

”Din pacate pentru o perioadă nedeterminată de timp are probleme cu Instagramul și nu poate intra în cont deloc. Încearcă să rezolve cât mai repede treaba asta ca să se întoarcă la voi!”, a spus Mario Fresh pe pagina lui.

Lino Golden după operație [Sursa foto: Instagram]

Lino Golden s-a operat în urmă cu o lună

Lino Golden a ajuns pe patul de spital în urmă cu mai bine de o lună, atunci când a trecut printr-o intervenție chirugicală pentru a scăpa de excesul de piele cu care a rămas după ce a slăbit considerabil.

„Am trecut prin multe lucruri ca sa ajung aici. S-a ras de mine cand eram gras, am slabit 30 de kg, am ramas cu exces de piele pentru ca am slabit prea repede asa ca am avut nevoie de aceasta operatie pentru mine in primul rand. Nu va lasati afectati de oamenii care va judeca. Multumesc lui Dumnezeu pentru ambitie”, transmitea artistul după operație.

Lino Golden, conflict cu Abi Talent

Lino Golden a renunțat la colaborarea cu Alex Velea și a îngropat securea războiului cu Abi Talent în urmă cu ceva timp. Fanii așteptau ca cei doi tineri să lanseze împreună mai multe piese și erau nerăbdători să afle mai multe despre o posibilă colaboare. Se pare, însă, că la puțin timp după ce au devenit prieteni, celebrii YouTube-eri s-au certat din nou.

”Lino e băiat bun în sinea lui, dar m-a dezamăgit cu niște chestii și nu am cum să-l mai ajut”, a scris Abi Talent pe pagina lui de Instagram, în urmă cu mai bine de o săptămână.