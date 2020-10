Lino Golden, un nou atac la adresa Iuliei Albu [Sursa foto: Instagram]

Nu este prima dată când Lin o Golden și Iulia Albu și-au transmis mesaje dure în mediul online. În urmă cu câteva săptămâni, creatoarea de modă l-a acuzat pe trapper de ură rasială. Tânărul a postat o fotgrafie în care ține în mână o sumă mare de bani, iar descrierea i-a atras atenția Iuliei Albu.

”@linogolden promoveaza ura rasiala. Sinistru, penibil, abject. Asta, fireste, Daca nu cumva considera ca Suntem toti niste “animale” unii oi, probabil, altii cotârle. “Of mice and men” as putea vorbi ore in sir. Pacat ca nu am compania lui Steinbeck. Aviz brandurilor pe care le endorseaza. Hai sa vorbim despre influencing 🦩”, este mesajul postat de fashionistă, pe pagina ei de Instagram.

De aici a început un întreg scandal între cei doi și un schimb dur de replici în online. Lino Golden a răbufnit pe rețelele de socializare, unde a postat mai multe fotografii cu Iulia Albu. „Vă dați seama ce nonvalori cu absolut nicio pricepre în viață în niciun domeniu au ajuns să vorbească despre niște oameni care chiar fac ceva cu viața lor”, a scris trapperul la InstaStory.

Iulia Albu, în conflict cu Lino Golden[Sursa foto: Instagram]

Lino Golden, un nou atac la adresa Iuliei Albu! S-a ajuns la amenințări

Lino Golden este în atenția fanilor după ce a anunțat că renunță la colaborările cu Alex Velea. Această despărțire nu a fost una amicală din ambele părți. Acum, trapperul lansează un nou atac la adresa creatoarei de modă. El a postat la secțiunea de InstaStory un videoclip, în care o amenință pe Iulia Albu că îi va afce găina „aripioare”.

„Pentru Iulia Albu. Știu că nu o știe nimeni, dar îi transmis eu așa. Poate îi iau găina, o tai, fac aripioare și i-o trimit”, a zis Lino pe rețeaua de socializare, fără a da mai multe detalii. Iulia Albu nu a oferit nico reacție în urma amenințările făcute de Lino Golden.