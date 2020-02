Faimosii si Razboinicii de la “Survivor Romania” si-au dat intalnire aseara, intr-un meci extrem de important, concurentii celor doua echipe si-au disputat protectia in fata eliminarilor din competitie. Razboinicii s-au impus aseara, pentru a treia oara consecutiv, castigand meciul de protectie, reusind sa ii infranga pe Faimosi cu scorul de 10 la 8, intr-o batalie sportiva antrenanta, plina de tensiune. Punctul victoriei a fost adjudecat de Emanuel, in duelul cu Lino Golden; in tabara Faimosilor s-a instalat haosul, iar Lino a avut o iesire nervoasa, izbind cu picioarele tot ce ii statea in cale.

Lino Golden, Bogdan Vladau, Asiana Peng si Raul Cormos, cei patru Faimosi propusi spre eliminare. Cine va parasi competitia Survivor Romania saptamana aceasta!

Echipa Rosie s-a vazut in postura de a-si nominaliza, din nou, concurenti spre eliminare; jocul individual de protectie a fost castigat de Cezar Juratoni si Elena Ionescu, cei doi Faimosi au castigat imunitate in fata eliminarilor, in aceasta saptamana, dar si dreptul de a trimite concurenti spre eliminare.

La Consiliul de eliminare, Faimosii au decis ca voturile de propunere pentru eliminare sa fie secrete, pentru a nu creste si mai mult tensiunile in tabara lor. Acestea s-au impartit, insa, in mod egal catre Asiana Peng si Raul Cormos, cei doi concurenti intrand automat spre eliminare, prounerea din partea intregii echipe. Alaturi de cei doi Faimosi s-au alaturat si Lino Golden, propus de Cezar Juratoni, si Bogdan Vladau, indicat de Elena Ionescu.

Pe langa cei patru Faimosi trimisi spre eliminare in aceasta saptamana, in fata telespectatorilor, o veste soc a tulburat apele in echipa Razboinicilor. Dan Cruceru, prezentatorul “Survivor Romania”, a anuntat retragerea voluntara din competitie a lui Cornel.

“Nu toti dintre cei care intra in aceasta competitie pot sa o si continue. Desi apt medical, Cornel a ales, si este 100% doar decizia lui, sa nu mai participe in Survivor Romania. Cornel nu se va mai intoarce alaturi de voi pe insula Razboinicilor'', a spus Dan Cruceru.