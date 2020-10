Lino Golden [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Lino Golden face dezvăluiri de ultimă oră, după cearta îngrozitoare de ieri, pe care a avut-o cu Zanni, unul dintre membrii Golden Boy Society. Se pare că, artistul care face parte din echipa lui Alex Velea i-a făcut numărul de telefon al lui Lino, public, iar persoane necunoscute au început să-l contacteze pe trapper. Ulterior, Lino a început să facă declarații bombă despre Zanni, apropiat al lui Velea.

Lino Golden, scandal cu Zanni

Lino continuă scandalul cu Alex Velea și cu echipa acestuia. După acuzațiile aduse de Jo Klass, care-l acuza pe Lino de foarte multe lucruri, printre care și faptul că s-a împăcat cu Abi Talent, acum a venit rândul lui Zanni să se implice în conflictul care a expllodat în showbiz-ul românesc.

Citeste si: În ce hal a ajuns să arate Daniela Gyorfi. Scandal pe internet. „Te-ai desfigurat pe bani” - evz.ro

”Alex Velea e Tatal tau! Te-a adus in Bucuresti cand aveai 500de kg si a crezut in tine cand nimeni n-ar fi pariat 1 leu. Te-a dus la scoala de manuta, te-a tinut in casa, ti-a dat de mancare (mai putin si mai bun😂), pentru ca te-a dus si la sala si te-a invatat sa ai grija de corpul tau, ti-a dat haina de pe el, ti-a scris piesele cu care ai avut succes, ti-a dat pana si numele asta "lino", lucruri cu care azi te mandresti, "ca sunt ale tale, Radule"🤔. Alex Velea e Tatal tau! Noi eram familia ta! Te-am sustinut mereu in public si te-am corectat in privat, pentru ca am ajuns sa ne certam cu multi oameni din cauza ta. Si tu, acum, ce faci? Te asociezi cu oamenii cu care noi suntem certati - din cauza ta ? Te asociezi cu oamenii care ne injura de familii si de copii - din cauza ta? Sunt total dezamagit, pentru ca stiu ce insemni pentru "unchiu", si ce insemnai pentru mine, unicul tau "prieten". Am fost cu tine peste tot si am sarit pt tine mereu.. Ti-am oferit tot ce aveam, adica muzica, MEDU$A e facuta de mine.. dar nu mi-ai dat niciodata un credit si ai facut p**a mare, ca esti si tu "trapper", cand toata lumea te stia ca Vlogger. Ii multumesc lui Alex Velea ca mi-a dat o sansa, ii multumesc si ca m-a trimis la concerte cu tine, pentru ca am invatat cum sa NU ma comport cu oamenii care ma iubesc 💓 Cel mai rau imi pare ca, atat de mult tineam la tine, incat ajunsesem sa ma cert si cu Alex din cauza ta, dar ma bucur enorm ca am niste principi prea mari ca sa trec peste ele. Multumesc Mama, multumesc Tata si multumesc Unchiule 💓 va iubesc mult! La multi ani Radule”, a scris Jo Klass, chiar de ziua lui Lino Golden.

Zanni[Sursa foto: Instagram]

Ulterior, Zanni s-a implicat în ceartă, iar de acolo toate lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Prietenul lui Alex Velea a postat numărul de telefon al lui Lino Golden, iar de aici a pornit o serie de atacuri dure. Lino îi aduce acuzații dure lui Zanni, spunându-i că este un necunoscut, dar și un pedofil. Totodată, trapperul spune că apropiații lui Velea continuă să râdă de tatăl lui mort. "Că ați râs de aspectul meu-am întețeles. Că mi-ați spus numărul de telefon online-am înțeles. Dar să râdeți și să faceți mișto de tatăl meu care este mort mi se pare penibil, jignitor și o lipsă totală de creștere. Tu necunoscutule încerci să îți faci un nume prin jigniri și profiți de situație. Mai jignitor mi se pare faptu că se permite să faci așa ceva. Numele ți-l faci prin muncă, cum am făcut EU!", a scris Lino în mediul online.

Lino Golden, decizie de ultimă oră

Trapperul le-a aratătat fanilor lui cum foarte multe persoane necunoscute l-au sunat și i-au trimis mesaje, de când Zanni i-a publicat numărul de telefon. Ulterior, artistul și-a schimbat numărul de telefon și a ținut să-i anunțe pe toți cei care i-au vrut răul.