Lino Goldn ne-a obișnuit deja cu aparițiile ce ne lasă fără cuvinte, fiind cunoscut pentru stilul său mereu ”fresh” și actual, însă de acestă dată ne-a dat complet pe spate: Să se fi inspirat oare, cântărețul, chiar de la Alex Velea.

Protejatul lui Alex Velea adoptă un stil fresh

O fotografie postată recent îl afișează pe Lino Golden într-o cu totulaltă ipostază decât ne-a obișnuit acesta: cu părul vopsit blond-platinat, ochelari de vedere cu lentile galben-transparente și un lanț cu numele lui, toate bineînțeles acompaniate de tatuaje ce-i acoperă o mare parte din corp, tânărul din grupul Golden Gang pare mai fresh și trendy ca niciodată.

„Ce fain estiiii❤️/ Cam fresh🔥/ Putin dorian popa azi clan/ Smek Linou azi klan❤️🔥/ 6six9ine de România 💪❤️/ Cam fotomodel asa putin 👑💪” au fost unele din comentariile de susținere lăsate de fanii încântați ai artistului.

Lino Golden, decizie șoc după bătaia luată de Jador și Mario Fresh! ”Este foarte trist cum sunt tratați artiștii în România”

Unii au spus că a fost vorba de o gelozie acolo, alții de o problemă de comunicare, coroborâtă cu o aroganță...

Jador a spus atunci câ este o chestiune de atitudine legată de aritudinea oamenilor față de artiști.

”Este foarte trist cum sunt tratați artiștii în România! În momentele în care vor sa se bucure de viata lor privata, ei au parte de oameni cu fel de fel de frustrări care își manifesta neputință lor pe altcineva. Cel mai grav însă nu mi se pare faptul ca am luat un pumn, cel mai urat a fost ca totul s-a întâmplat în fata persoanelor care te iubesc, fiindcă eu întreaga seara, am făcut poze, am vorbit și i-am tratat cu respect pe mulți din club, fanii mei, cei care îmi apreciază muzica. Culmea, nici nu am făcut nimic sa se ajunga aici, nici nu ii cunoșteam pe cei care ne-au agresat... Va dati seama, așa, dintr-o dată, în parcare, să vină niște necunoscuți sa te atace din senin... este dureros și dur”, a declarat artistul, la vremea respectivă, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.