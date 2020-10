Lino Golden si Joklass [Sursa foto: Instagram]

Lino Golden este implicat într-un mare scandal, după ce a plecat de la Golden Boy Society. Artistul s-a certat cu Alex Velea și Antonia, iar acum este făcut praf de cei care îi erau apropiați. Trapperul a fost jignit în mediul online, de cei cu care a avut colaborări la un moment dat. Ieri, Lino a dat o mega-petrecere de ziua lui de naștere, iar cei care i-au rămas alături a fost iubita lui, Andra Ghinea, și Mario Fresh, împreună cu Alexia Eram. Ba mai mult, de curând acesta a suferit o intervenție la nivelul pieptului, pe care a dorit s-o facă și publică. Artistul spunea că cei apropiați lui râdeau de felul în care arată, așa că a decis să se dea la o parte.

Joklass, mesaj dur pentru Lino Golden, chiar de ziua lui de naștere

Joklass este un alt artist, cunoscut în industria muzicală. Acesta a avut o colaborare bombă cu Lino Golden, mai exact piesa Medusa. După ce Lino Golden a afirmat în mediul online că singurul tată pe care îl are este tatăl lui, decedat în urmă cu ceva timp, Joklass a luat foc pe Instagram și i-a transmis un mesaj dur trapperului.

Joklass[Sursa foto: Instagram]

”Alex Velea e Tatal tau! Te-a adus in Bucuresti cand aveai 500de kg si a crezut in tine cand nimeni n-ar fi pariat 1 leu. Te-a dus la scoala de manuta, te-a tinut in casa, ti-a dat de mancare (mai putin si mai bun😂), pentru ca te-a dus si la sala si te-a invatat sa ai grija de corpul tau, ti-a dat haina de pe el, ti-a scris piesele cu care ai avut succes, ti-a dat pana si numele asta "lino", lucruri cu care azi te mandresti, "ca sunt ale tale, Radule"🤔.

Alex Velea e Tatal tau! Noi eram familia ta! Te-am sustinut mereu in public si te-am corectat in privat, pentru ca am ajuns sa ne certam cu multi oameni din cauza ta. Si tu, acum, ce faci? Te asociezi cu oamenii cu care noi suntem certati - din cauza ta ? Te asociezi cu oamenii care ne injura de familii si de copii - din cauza ta? Sunt total dezamagit, pentru ca stiu ce insemni pentru "unchiu", si ce insemnai pentru mine, unicul tau "prieten". Am fost cu tine peste tot si am sarit pt tine mereu.. Ti-am oferit tot ce aveam, adica muzica, MEDU$A e facuta de mine.. dar nu mi-ai dat niciodata un credit si ai facut p**a mare, ca esti si tu "trapper", cand toata lumea te stia ca Vlogger. Ii multumesc lui Alex Velea ca mi-a dat o sansa, ii multumesc si ca m-a trimis la concerte cu tine, pentru ca am invatat cum sa NU ma comport cu oamenii care ma iubesc 💓

Cel mai rau imi pare ca, atat de mult tineam la tine, incat ajunsesem sa ma cert si cu Alex din cauza ta, dar ma bucur enorm ca am niste principi prea mari ca sa trec peste ele. Multumesc Mama, multumesc Tata si multumesc Unchiule 💓 va iubesc mult! La multi ani Radule 💔”, a scris Joklass, pe pagina lui de Instagram.

Pe de altă parte, internauții nu au ezitat să-i critice pe cei de la Golden Boy pentru cum l-au tratat pe Lino Golden.

”Dar ca cele mai mari hituri din Golden Boy sunt ale lui Lino, nu zici nimic? De faptul ca Lino a facut cunoscuta asa zis “label-ul vostru de aur”. Fara panamera,dau moda si shoturi golden boy era inexistent. Nu va stia lumea numele. Lino v-a ridicat, a aratat lumii numele vostru. Velea a crezut in el dar Lino in ultimii ani l-a crescut pe Velea. Nu aveti piese cu cifre fara Lino”, a scris un internaut.

”Hai sa ti explic eu o treaba, un om de rand nu o vedeta, trecutu’ e trecut si viitoru’ e viitor, nimeni nu stie ce o sa fie stim doar ce a fost, indiferent ca a fost langa el, daca acum s-a purtat de rahat cu Lino lucrurile s-au schimbat, sincer tind să-l cred mai mult pe Lino decat pe niste oameni care au avut mereu cate un scandal, sa nu uitam de trecut cand nu exista GoldenBoy si totusi Velea era intr-o lumina proasta✌🏻”, a comentat un alt tânăr.