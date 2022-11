Lionel Messi, foarte aproape de un contract fabulos în SUA. Vezi care club american i-a pregătit o ofertă. Ronaldo i-ar putea deveni coechipier

In articol:

Lionel Messi, foarte aproape de un contract fabulos în SUA. Argentinianul se află în prezent la Cupa Mondială, însă deja se gândește la un contract fabulos în SUA. Iată care club i-a pregătit o ofertă, dar și de ce Ronaldo i-ar putea deveni coechipier!

Lionel Messi se află în prezent la Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022, însă deja se gândește la următoarea mutare în ceea ce privește schimbarea clubului. Mai ales că, Messi are un contract pe Parc des Princes scandent în vara anului 2023 și deși oficialii campioanei Franței și-au manifestat intenția de a-i prelungi contractul, se pare că Messi este gata de o nouă provocare.

Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la The Times, Lionel Messi și cei de la Inter Miami sunt foarte aproape de a ajunge la o înțelegere. Mai multe detalii vor fi aflate după CM 2022, însă este bine cunoscut faptul că argentinianul și-ar dori să joace cândva în Statele Unite ale Americii: „Mi-ar plăcea să joc în Statele Unite într-o zi. A fost întotdeauna unul dintre visurile mele.” , spunea Messi în urmă cu câțiva ani.

