Lista actualizată a țărilor de risc epidemiologic. Cine se întoarce din aceste state intră în carantină

Starea de alertă a fost prelungită pe teritoriul României, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14 decembrie 2020, au hotărât reprezentanții Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

S-a actualizat și lista țărilor/ zonelor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Așadar, cei care se întorc din aceste state vor intra în carantină.

Lista actualizată a țărilor de risc epidemiologic ridicat

Persoanele care se întorc din aceste țări, aflate în zona galbenă, trebuie să stea în carantină la domiciliu timp de 14 zile.

Raed Arafat a făcut declarații importante, seara trecută, spunând că odată cu prelungirea stării de alertă pentru 30 de zile, se vor păstra și măsurile luate până acum.

„Deci activitatea se desfăşoară, dar cu o reglementare care va fi stabilită printr-un ordin comun al miniştrilor menţionaţi anterior care va stabili cum se desfăşoară activitatea de transport pe cablu.

Dacă cabina are capacitatea de 20 de persoane, probabil se va limita la 10. Telescaunele vor funcționa mai departe în condiții de normalitate. Restul reglementărilor se vor aplica la toate entitățile din stațiuni (restaurante, alte zone cu activități comune).

Toate măsurile care au fost până acum, cu excepția deschiderii piețelor, rămân valabile”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU.

Bamai mult decât atât, Arafat a explicat că situația nu este sub control, așa că este important ce va face fiecare în parte de sărbători: „Legat de perioada sărbătorilor, e important ce va face fiecare persoană în parte. Situația nu e încă sub control. În București, în ultimele 2 zile, am avut număr de cazuri mare, asta înseamnă o presiune care va fi asupra sistemul sanitar în următoarea perioadă. Toată lumea trebuie să respecte măsurile de igienă, distanțarea, măsurile la locul de muncă. Toate sunt măsuri care rămân valide. De sărbători gândiți-vă la sănătatea voastră și a celor dragi”.