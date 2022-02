Lista filmelor și a serialelor care apar pe Netflix în luna martie

In articol:

Luna martie a anului acesta aduce noutăți în materie de filme și seriale, dar și continuarea sezoanelor celor mai urmărite și așteptate seriale. Iată lista cu filmele și serialele care vor apărea pe Netflix în luna martie 2022.

Care sunt cele mai așteptate filme și seriale de pe Netflix ale lunii martie

Iată care sunt cele mai noi apariții de pe Netflix din luna martie 2022:

Against the Ice: 2 martie

Against the Ice este un film de aventură, adaptat după o povestea reală, ce va apărea pe Netflix în data de 2 martie. Filmul spune povestea unui expediții daneze în Arctic, organizată în anul 1909, de către căpitanul Ejnar Mikkelsen. Expediția are drept misiune renegarea Statelor Unite ale Americii care revendică nord-estul Groenlandei. Mikkelsen, însoțit de Iver Iversen pleacă în expediție și se luptă pentru supraviețuire, îndurând frigul, foamea, oboseala, dar și atacurile ursului polar.

După ce se întorc în tabără, constată că vaporul lor a fost distrus de gheață și le rămâne doare speranța de a fi salvați.

The Weekend Away: 3 martie

The Weekend Away este un thriller ce o are ca și protagonist pe Leighton Meester.

Filmul spune povestea unei tinere femei acuzate că și-ar fi asasinat cea mai bună prietenă în timpul unei vacanțe în Croația și arată cum ea încearcă să-și păstreze imaginea nepătată. Povestea este adaptata din best-sellerul cu acelasi nume scris de catre Sarah Alderson și va apărea pe Netflix pe data de 3 martie.

Pieces of Her: 4 martie

Pieces of Her este un serial american, încadrat în genurile “thriller” și “drama” ce va avea premiera pe Netflix pe 4 martie. Serialul spune povestea unei adolescente care încearcă cu disperare să afle secretele despre familia sa după ce ia parte la un act de violență dintr-un orășel liniștit din Georgia. Tânăra pleaca într-o aventură de-a lungul țării pentru a afla ce ascunde familia ei.

The Adam Project: 11 martie

The Adam Project este un film de tip science-fiction care îl are ca și protagonist pe Ryan Reynolds. The Adam Project va apărea pe Netflix în data de 11 martie. Filmul va fi cu siguranță pe placul fanilor serialului Stranger Things. Acesta prezintă povestea lui Adam, un pilot, care face o călătorie în timp pentru a-și regăsi sufletul de copil și pentru a-și regăsi tatăl disparut fără urmă, un fizician strălucit. Obiectivul sau este acela de a schimba trecutul, pastrand totodata viitorul.

Bridgerton: 25 martie, sezonul 2

„Opt membri apropiați ai familiei Bridgerton caută dragostea și fericirea în înalta societate londoneză. Serial inspirat de romanele de mare succes ale Juliei Quinn.", așa prezintă Netflix primul sezon al serialului. Sezonul 2 al serialului va apărea pe Netflix pe data de 25 martie și îl va avea în centru pe lordul Anthony Bridgerton.

Riverdale: sezonul 6, partea a doua, 21 martie

Riverdale, cunoscutul serial pentru adolescenți, revine pe data de 21 martie cu o încheiere spectaculoasă a sezonului 6. Încă nu se cunosc detalii despre noile episoade, dar locuitorii orașelului liniștit Riverdale vor lua în continuare parte la întâmplări dramatice și secrete sumbre.