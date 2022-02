LIVE TEXT | A cincea zi de război în Ucraina! Negocierile din Belarus s-au încheiat! Ce se întâmplă în aceste momente?

In articol:

UPDATE 28 FEBRUARIE 18:53 Negocierile de pace din Belarus s-au încheiat, fără rezultat. Delegațiile vor pleca în capitalele lor pentru consultări în vederea unei noi negocieri.



„Delegațiile ucrainene și ruse au desfășurat prima rundă de negocieri. Scopul lor principal a fost să discute despre încetarea focului și încheierea acțiunilor de luptă pe teritoriul Ucrainei. Părțile au stabilit temele în care au fost trasate anumite decizii. Pentru ca aceste decizii să fie să fie implementate ca foaie de parcurs, părțile se întorc pentru consultări în capitalele lor. Părțile au discutat despre organizarea unei alte runde de negocieri în care aceste decizii se pot dezvolta", a spus consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podolyak, potrivit CNN.

UPDATE 28 FEBRUARIE 16:26 Un civil mort și 31 de răniți în ultimul bombardament de la Harkov, a anunțat consiliul municipal, potrivit CNN.

UPDATE 28 FEBRUARIE 13:45 Harkov este din nou sub asediul rușilor. Mai multe zone rezidențiale au fost lovite de obuze. Atacul are loc chiar în timpul discuțiilor pentru pace dintre Rusia și Ucraina. Oficialii uraineni spune că s-au înregistrat zeci de morți și sute de răniți în urma atacului.

„Harkovul tocmai ce a fost atacat intens cu artilerie, sunt zeci de morți și sute de răniți. Acest coșmar trebuie să-l vadă toată lumea”, a declarat adjunctul ministerul de Interne ucrainean.

UPDATE 28 FEBRUARIE 13:30 Armata ucreineană continuă să apere Kievul cu toate mijloacele pe care le are la îndemână. Au fost ridicate baricade în jurul instituțiilor strategice și continuă să fie detectați sabotori.

„Kievul continuă să se apere. Forțele noastre militare, de aplicare a legii și de apărare continuă să detecteze și să neutralizeze grupurile de sabotori care se află în oraș. În Capitală se ridică baricade în apropierea întreprinderilor și instituțiilor strategice.

Au fost din nou ciocniri pe timp de noapte. Luptătorii noștri, în special din Forțele de Apărare, au neutralizat și capturat mai multe grupuri de sabotaj ”, a spus primarul orașului, Vitali Kliciko.

UPDATE 28 FEBRUARIE 13:00 Au început negocierile dintre delegația ucraineană și cea rusă, este anunțul cosilierului ucrainean Mihailo Podoliak, printr-un mesaj de tip text, scrie Reuters.

UPDATE 28 FEBRUARIE 12:40 Oficialii de la Kremlin sunt de părere că Uniunea Europeană manfestă un „comportament ostil” față de Rusia, argumentând că livrările de arme către Ucraina sunt „periculoase și destabilizatoare”. Totodată, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin spune că Rusia a avut dreptate să depună eforturi pentru a demilitariza țara vecină.

UPDATE 28 FEBRUARIE 12:30 Armata Rusiei a reușit să pună mâna pe două orașe mici din sud-estul Ucrainei și zona din jurul unei centrale nucleare, scrie Reuters. Ministerul rus al Apărării spune că a cucerit orașele Berdiansk și Enerhodar, dar zona din jurul centralei nucleare Zaporizhia. Funcționarea centralei nu ar fi fost afectată.

UPDATE 28 FEBRUARIE 12:20 Orașul Harkov, al doilea ca mărime după Kiev, este una dintre țintele principale ale rușilor, chiar în timpul discuțiilor de pace de la Belarus! A fost lansat un tir de artilerie, care au provocat mai multe pagube materiale.

UPDATE 28 FEBRUARIE 12:20 Ohtîrca a fost sub asediul armatei ruse, care a ras clădiri întregi și au provocat distrugeri masive. În ciuda a tot, orașul nu a fost capturat!

The invaders practically razed #Akhtyrka to the ground, but were not able to capture it. pic.twitter.com/y8AhVm94bk

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

UPDATE 28 FEBRUARIE 11:30 Delegația rusă a ajuns la locul stabilit al negocierilor. Discuțiile privint viitorul războiului dintre Ucraina și Rusia vor începe în jurul orei 12:00, ora României.

UPDATE 28 FEBRUARIE 11:25 Parlamentul Letoniei a decis să se implice în războiul dintre Rusia și Ucraina! Cetățenii Letoniei care doresc să apere independența Ucrainei au voie să se intre în conflictul militar!

„Cetăţenii noştri care doresc să sprijine Ucraina şi să se ofere voluntari pentru a apăra independenţa Ucrainei şi securitatea noastră comună trebuie să poată face acest lucru”, a declarat Juris Rancanis, preşedintele Comisiei parlamentare pentru apărare, afaceri interne şi prevenirea corupţiei, conform National Post .

UPDATE 28 FEBRUARIE 11:15 Într-un interviu televizat, Volodimir Zelenski cere ca Ucraina să fie primită de urgență în Uniunea Europeană.

„Soldații noștri nu luptă doar pentru țara noastră, luptă pentru toată Europa. Pentru toți copiii din Europa. Suntem recunoscători partenerilor că sunt alături de noi, dar scopul nostru e să fim alături de toți europenii și cel mai important, să fim la egalitate. Sunt sigur că asta este corect, sunt sigur că asta am meritat. Sunt sigur că este posibil”, a declarat el în urmă cu câteva momente, într-o intervenție televizată.

Totodată, președintele Ucrainei a avut un mesaj și pentru militarii ruși care în aceste momente se afle pe teritoriul țării: „Părăsiți tehnica militară și plecați, nu credeți în ce vă spun comandanții voștri, pur și simplu plecați. Întreb mamele, copiii, tații din Rusia: mii de soldați de ai voștri au picat deja, pentru ce ați venit, de ce ați veni?” .

UPDATE 28 FEBRUARIE 10:00 Negocierile dintre Ucraina și Rusia ar urma să înceapă astăzi, în jurul orei 11:00, ora României. Din delegația urcaineană fac parte ministrul apărării, șeful fracțiunii Servitorul Poporului și viceministrul de externe. Mai mult, conform Reuters, Rusia ar fi interesată să ajungă la un acord care să fie în interesul ambelor părți. Cel care a făcut afirmația este Vladimir Medinski, negociator rus.

UPDATE 28 FEBRUARIE 9:30 Conform forțelor din Ucraina, Rusia ar fi pierdut până acum peste 5 mii de militari de la începutul conflictului. Se pare că nu este vorba doar despre pierderi de vieți umane, ci și materiale: aproape 60 de aparate de zbor și aproape 200 de tancuri.

UPDATE 28 FEBRUARIE 8:40 Kievul este, în continuare, sub controlul ucrainenilor, după această noapte de lupte crâncene cu armata rusă. Anunțul a fost făcut în această dimineață de comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-colonel Alexandr Sirski.

„Astăzi inamicul a continuat să încerce să treacă de apărarea Kievului. Coloane de trupe rusești au luat cu asalt periferiile capitalei. Toate mișcările forțelor inamicului sunt sub control. Situație este sub control în capitala țării noastre”, a spus Alexandr Sirski.

UPDATE 28 FEBRUARIE 6:00 Sunt explozii puternice în Kiev și în orașul Harkov, conform serviciului ucrainian de comunicaţii speciale. Sirinele au început să sune în cele două orașe, iar civilii se adăpstesc în stațiile de metrou. Explozii au fost în mai multe orașe din Ucraina.

Çernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarptı yerel saat ile 02:45^'te bir roket isabet etti. Binada yangın çıktı, iki alt kat yanıyor. Yaralı sayısı şu anda bilinmiyor. Bilgiler geldikçe paylaşacağız. pic.twitter.com/fn3zmtUqHj — Ukrayna Haber 🇺🇦 (@ukraynahaber) February 28, 2022

UPDATE 28 FEBRUARIE 00:30 Armata ucraineană a reușit să repingă până acum atacurile rușilor care au loc în zona capitalei. Imaginile din satelit surprind un convoi militar rusesc lung de peste 5 kilometri care se îndreaptă spre Kierv, scrie CNN. Acesta a fost surprins pe imagini duminică, 27 februarie, în jurul orei 10:56. La acel moment se afla la circa 60 de kilometri de capitala Ucrainei. Camioanele sunt pline cu combustibil și logistică, alături de ele sunt tancuri, dar și vehicule de infanterie și artilerie autopropulsată.

Este a cincea zi de război, iar până acum armata ucraineană a reușit să le țină piept rușilor. Încă de la primele ore ale zilei de luni armaa rusească și-a sporit efotrul militar în încercarea de a îngenunchea Ucraina! Iată cele mai importante evenimente!

ȘTIREA INIȚIALĂ

Soarta războiului dintre Ucraina și Rusia urmează să se decidă astăzi, 28 februarie, în a cincea zi de conflict militar! Delegații din cele două state se vor întâlni luni dimineață, într-o locație strict secretă din Belarus, scrie agenția rusă TASS. Președintele Aleksandr Lukaeşnko este cel care va media discuția dintre diplomații ucraineni și ruși.

Din ultimele informații, se pare că delegația din Ucraina se află deja pe teritoriul Belarusului și este în drum spre locul stabilit cu Rusia.

„Delegaţia ucraineană este pe teritoriul Belarusului, în drum către negocieri”, scrie Nexta pe Twitter.

Pagina oficială de Twitter a Belarusului a publicat o imagine cu sala în care vor avea loc negocierile dintre diplomații ucraineni și cei ruși.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 28, 2022

Volodimir Zelenski n u are așteptări mari de la negocierile din această dimineață

Președintele Ucrainei a anunțat în urmă cu o zi pe Telegram că este de acord să poarte discuții cu Rusia și că discuțiile vor avea lor la frontiera Ucrainei cu Belarusul, în apropierea zonei de excludere de la Cernobîl. Zelenski a anunțat că a discutat la telefon cu Aleksandr Lukaşenko, președintele balarus care va media discuția diplomatică.

„Am convenit ca delegaţia ucraneană să întâlnească delegaţia rusă, fără condiţii prealabile, la frontiera ucraineano-belarusă, în apropiere de râul Pripiat.

Aleksandr Lukaşenko şi-a asumat responsabilitatea faptului că, pe timpul trecerii, negocierilor şi întoarcerii delegaţiei ucrainene, toate avioanele, elicopterele şi rachetele staţionate pe teritoriul belarus vor rămâne la sol ”, anunţă Volodimir Zelenski.