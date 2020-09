Emisiunea În căutarea adevărului, la Kanal D

„În căutarea adevărului” dezvăluie astăzi povestea dramatică a unei familii care se confruntă cu o situație financiară precară. Episodul de arată joi dacă o relație pierdută dintre un tată și fiica sa mai poate fi reluată după 15 ani.

Iată rezumatul emisiunii de astăzi: În episodul de astăzi urmărim povestea dramatică de viață a Elenei. Părăsită de tată, în prezent, ea are probleme financiare. Ce face soțul ei pentru a depăși această criză este de necrezut.

Familia Munteanu formată din Elena, Mihai și doi copii Nicole și David trec prin momente grele: un singur salariu în casă și 4 guri de hrănit. Mihai era ospătar, iar restaurantul la care lucra s-a închis și a rămas fără job. Elena (30 ani) lucrează că menajeră, are câteva familii care o solicită o dată/de două ori pe săptămână, nu sunt foarte mulți bani la mijloc. Cei 2 copii (7 și 11 ani) au și ei nevoile lor – Nicole vrea laptop, iar David bicicletă. Elena are și ceva probleme de sănătate, e din ce în ce mai obosită și are niște crize de rinichi și e nevoită să refuze câteva zile de muncă, ceea ce înseamnă bani mai puțini la finalul lunii. În familie apar discuții, după ce Mihai a primit mai multe refuzuri de a se angaja, Mihai își îneacă amarul în băutură. Elena îl acuză că nu se străduiește suficient de mult să-și găsească de lucru și lasă tot greul pe umerii ei. Mihai se trezește la realitate abia când Elena ajunge la spital și descoperă că nu are mâncare pentru copii și nici bani pentru ceva investigații medicale pt soție - și își jură că nu mai bea, vrea să fie un model pentru copiii lui. - LINK către Live Kanal D.

Mihai este ajutat de tatăl Elenei

Când îl vedem mai disperat, Mihai se duce și sună la interfonul unei case foarte frumoase. Acolo locuiește tatăl Elenei cu actuală soție (mama Elenei s-a prăpădit când ea avea aprox 7 ani, vârsta copilului lor mic, ea a fost crescută de bunici, tatăl nu s-a implicat f mult). Practic și-a călcat pe mândrie și a apelat la tatăl Elenei (care nu și-a mai văzut fiica de 15 ani) să-i dea bani să o salveze pe Elena, nu vrea să o piardă și copiii să crească fără mamă. Și nu numai bani, Elena are nevoie urgență de un transplant de rinichi. După câteva zile Elena este anunțată că a apărut un donator de rinichi peste noapte și că trebuie să vină la spital de urgență pentru transplant. Operația reușește, Elena își reia viața fericită, deși încă îl suspectează pe Mihai că o minte, că-i ascunde ceva. Când ajunge acasă de la spital Elena vede că cel mic are bicicletă, cel mare laptop, nu înțelege de unde a făcut rost Mihai de bani, crede că soțul s-a încurcat cu prietenii lui de băutură și a intrat în ceva afaceri ilegale (fură sau ceva de genul ăsta). Între timp, Mihai s-a lăsat de băutură și s-a angajat la un magazin de bricolaj și în weekend mai face un ban în plus, ajută un prieten în construncții. Tatăl Elenei bate într-o zi la ușă, vrea să-i ceară iertare că nu a știut să-i fie tată, că nu a avut grijă de ea când era mică, acum își dorește să-și cunoască nepoții și să aibă grijă de ei. Elena este contrariată și supărată că tatăl ei a venit după 15 ani, brusc că vrea să-și vadă nepoții și îl alungă din casă ei. Ce s-a întâmplat cu tatăl Elenei, dar și de unde a apărut acel donator misterios de rinichi aflați în episodul de astăzi.