Alexandra și Nicos sunt într-un conflict continuu și nu se pot abține să nu-și arunce cuvinte urâte unul altuia.

„Nu te mai înghit nici cu o tona de lamaie”, i-a transmis Alexandra lui Nicos, după ce l-a făcut „sifon”, iar el s-a apărat spunând că ar fi așa dacă ar scoate la iveală tot ce știe el despre Alexandra.

Cristi este acuzat că se uită atât la Adriana cât și la Alexandra.

În plus, Alexandra a dezvăluit faptul că ea nu vrea să spună ce băiat place din casa Puterea Dragostei pentru că și sora ei, Adriana place același băiat. Fetele au pus totul cap la cap și reiese că Adriana a declarat că îl place pe Akebono, deci și Alexandra îl place.

Povestea cutremurătoare a lui Alexandru de la Puterea Dragostei

Alexandru, noul concurent din casa Puterea Dragostei are o poveste de viață cu totul cutremurătoare. El a fost părăsit de mama lui și spune că nu o poate ierta pentru acest lucru.

Cristina Mihaela: Spuneai că tu niciodată nu ai avut o mamă

Alexandru: Mama mea adevărată nu a fost lângă mine niciodată. A decis că e mai corect să nu stea lângă mine. Nu știu ce a fost în capul ei. Nu există scuză și n-o să-i iert niciodată asta. E mama mea, nu o condamn, dar n-o s-o iert niciodată în viața asta.

Cristina Mihaela: Alexandru, nu îți e niciodată dor de dânsa?

Alexandru: Nu, niciodată! Nu vreau s-o văd, nu o suport.

