Liverpool - Real Madrid, în optimile Champions League. Echipele probabile şi cele mai interesante cote la pariuri

Liverpool şi Real Madrid se reîntâlnesc în Champions League, după ce s-au înfruntat de şase ori în ultimii zece ani.

Real Madrid, "bestia nera" pentru Liverpool

De fiecare dată, triumfători au ieşit madrilenii. Aceasta este însă prima întâlnire dintre cele două echipe din optimile de finală.

Real Madrid a bătut-o pe unde a prins-o pe Liverpool, în ultimul deceniu. În primul rând, madrilenii au câştigat două finale de Champions League în faţa "cormoranilor", în 2018 impunându-se cu 3-1 şi în sezonul trecut, cu 1-0. Ibericii au trecut de englezi şi în fazele eliminatorii ale competiţiei stelelor. În 2021, după 3-1 la Madrid, "galacticii" au remizat alb la Liverpool şi s-au calificat în semifinalele Ligii Campionilor. Nici în grupe englezii nu s-au descurcat mai bine. Madrilenii au câştigat ambele confruntări în 2014, 3-0 în Anglia şi 1-0 pe Santiago Bernabeu.

"Sunt două dintre cele mai mari cluburi din lume. Am jucat acea finală la Paris și nu m-am uitat la ea până în acest weekend. Acum știu de ce nu am văzut-o (n.r. râde). A trebuit să o fac. Am făcut un meci bun atunci, dar nu am putut câștiga. În acel meci s-a putut vedea experiența lui Real Madrid. Ei nu pierd, chiar dacă adversarul are ocazii. E un lucru pe care îl putem învăța de la ei", a declarat Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, la conferinţa de presă.

Absenţe multe în ambele tabere, înaintea confruntării de pe Anfield Road

Liverpool şi Real Madrid sunt în revenire de formă, chiar dacă nu au avut până acum un sezon strălucit. "Cormoranii" ocupă abia locul 8 în Premier League, dar vin după victorii foarte importante. Au câştigat cu Everton şi cu Newcastle cu acelaşi scor, 2-0.

De cealaltă parte, madrilenii au patru victorii consecutive şi au câţtigat deja un trofeu în acest sezon, Campionatul Mondial al Cluburilor. Trupa lui Ancelotti este însă la opt puncte în spatele rivalei Barcelona, în clasamentul din La Liga.

Pentru confruntarea de marţi seară, Jurgen Klopp nu se va putea baza în continuare pe Luis Diaz, Arthur, Konate şi Thiago, în timp ce Darwin Nunez este incert. Ancelotti are şi el ceva bătăi de cap, pentru că Toni Kroos, Tchouameni şi Ferland Mendy nu vor putea evolua pe Anfield Road.

Echipele probabile:

Liverpool: Alisson- Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson- Bajcetic, Fabinho, Henderson- Salah, Gakpo, Jota

Real Madrid: Courtois- Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba- Ceballos, Camavinga, Modric- Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Cote la pariuri pentru Liverpool- Real Madrid

Dubla manşă dintre Liverpool şi Real Madrid se anunţă foarte echilibrată, spaniolii find uşor favoriţi la calificare. 1,80 este cota pentru accederea în sferturi a ibericilor, în timp ce englezii au o cotă de 2,10 că vor merge mai departe. Totuşi, Liverpool este favorită la victorie în meciul de pe Anfield, având o cotă de 2,25 pentru un succes.

O cotă foarte interesantă este pentru PSF X (egal la pauză sau la final), de 1,75. Aceeaşi cota a fost stabilită şi pentru cel puţin trei goluri în meci. Favoriţi la marcarea unui gol sunt Karim Benzema şi Mohamed Salah. Francezul are cota 2,30 că va înscrie oricând în meci, iar egipteanul a primit cota 2,75.