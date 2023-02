"Liverpool şi Manchester City nu pierd puncte acasă?" Leo Strizu, savuros după remiza cu Craiova lui Rotaru

In articol:

FCSB a pierut două puncte din meciul cu Universitatea Craiova, după ce oltenii au marcat golul de 1-1 în prelungiri, la capătul unui derby dominat aproape în totatlitate de roş-albaştri.

Leo Strizu, antrenorul angajat la FCSB doar pentru că deţine licenţa Pro, le-a luat apărarea jucătorilor şi a încercat să facă o comparaţie hazlie, cu Liverpool şi Manchester City.

FCSB a început furtunos derby-ul de pe Naţional Arena, cu multe acţiuni ofensive la poarta lui Laurenţiu Popescu, dar şi cu un gol înscris de Edjouma, în minutul 2. A fost a şaptea reuşită a francezului din acest sezon, însă nu a fost suficientă pentru ca echipa sa să păstreze toate punctele. Târnovanu a ieşit greşit la un corner în prelungirile partidei, iar mingea s-a lovit de Iulian Cristea şi a intrat în poartă. Leo Strizu nu le-a reproşat însă nimic jucătorilor, după acest 1-1 cu Universitatea Craiova.

"În primul rând, vreau să felicit băieţii, chiar dacă nu am făcut un joc foarte bun, dar tot aceşti băieţi mi-au adus bucurii si victorii şi este normal ca astăzi să fie felicitaţi. Echipa a vrut, dar fotbalul este un joc. Nu suntem singuri. Poate că astăzi nu am fost chiar asa concreţi ca în alte partide. De vrut, s-a vrut, dar atât s-a putut. Chiar dacă, jocul a început foarte bine, au fost momente în timpul jocului în care nu am avut acel elan şi acea limpezime ca-n alte meciuri. Liverpool, Manchester City, chiar nu pierd puncte acasă? Ne-am creat posibilităţi, dar nu le-am fructificat", a declarat Leo Strizu, după meciul cu Universitatea Craiova.

FCSB, la şapte puncte în spatele liderului Farul

Dacă etapa trecută a fost perfectă pentru FCSB, fiind singura echipă dintre primele patru clasate care a câştigat, această rundă i-a dat un pic înapoi pe roş-albaştri. Farul şi CFR au luat câte trei puncte şi s-au desprins din nou în fruntea clasamentului. FCSB are acum de reuperat şapte puncte faţă de echipa lui Hagi şi cinci faţă de campioana din Cluj. Antrenorul din acte al roş-albaştrilor este singur însă că echipa va arăta mult mai bine etapa viitoare, cu FC Argeş, când va reveni după suspendare Darius Olaru.

"Poate echipa s-a blocat la un moment dat, dar din punctul meu de vedere, mijlocul terenului suferă fără Olaru. Tavi Popescu a încercat. Poate că Tavi a declarat că se simte bine pe partea stângă, dar pe timpul campionatului, apar şi accidentări sau suspendări şi e bine să joci şi un al doilea post", a spus Leo Strizu.