Livian Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Deși de obicei nu ține cont de ziua lui de naștere, Livian a avut parte, astăzi, de o surpriză specială din partea apropiaților, dar și a susținătorilor. Mesaje peste mesaje, cadouri și multă iubire a primit câștigătorului sezonului doi al emisiunii Puterea Dragostei. Ziua de naștere l-a prins la Istanbul, acolo unde a trăit cea mai frumoasă experiență din viață lui și unde a cunoscut-o pe fata cu care a avut o relație îndelungată. Livian a povestit cu emoție că nu credea că îi va fi așa dor de orașul în care a cunoscut-o pe cea care l-a învățat să iubească.

”Când am ajuns pe străzile pe care umblam, m-a luat un sentiment ciudat. A fost frumos. Mă gândeam că n-o să-mi fie dor de Istanbul. M-am simțit ca acasă”, a povestit câștigătorul sezonului doi al emisiunii Puterea Dragostei.

Mulți îl vedeau în casa Puterea Dragostei, însă Livian a dorit să petreacă ziua specială, acasă, pe plaiurile românești. Acesta se declară mulțumit, că după ce s-a încheiat emisiunea și s-a întors în România, oamenii l-au apreciat pentru felul lui de a fi.

Surpriză de milioane pentru Livian de la Puterea Dragostei

Mama lui Livian i-a făcut una dintre cele mai frumoase surprize pe care concurentul le-ar fi putut primi de ziua lui de naștere. Cu lacrimi în ochi, cea care i-a dat viață i-a urat toate cele bune.

„La mulți ani, să fii fericit, îti doresc din suflet să ai parte doar de oameni buni pe lângă tine, pentru că tu ești un om bun”, i-a transmis mama lui Livian. Aceasta și-a dorit din suflet să-i transmită fiului ei, un mesaj plin de iubire, pentru a-i arăta că îi este alături necondiționat.

Cât despre asemănarea cu părinții lui, Livian spune că și-a dat seama că nu seamănă nici cu mama, nici cu tata, dar că a luat ce-i mai bun de la fiecare. Deși mulți susținători spuneau că ”Lobo” este identic mamei lui, fostul concurent a lămurit situația.

„De la mama am luat buzele, iar de la tata am luat ochii și zâmbetul. Din interior, de la mama am luat calmitatea, răbdarea. De la tata am luat banditismul și tupeul. E o combinație fatală”, adaugă Livian.

Livian Puterea Dragostei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Livian, cuvinte de laudă la adresa Biancăi Comănici

Relația cu Bianca Comănici este unul dintre lucrurile frumoase din viața lui Livian, așa cum ne-a spus chiar el. Deși s-au despărțit, cei doi au rămas prieteni, realizând că așa este cel mai bine. Băiatul lui Nelson Mondialul a vorbit chiar de ziua lui de naștere despre fosta iubită, pe care a descris-o așa cum a știut el mai bine: ambițioasă și puternică.

Livian Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

„A fost frumos tot ce-a fost, poate fi la fel de frumos, dar nu spre o relație. Sincer, nu mai simt să meargă spre o relație. În urma discuțiilor, a tuturor chestiilor. E o fată extraordinară, o parteneră de viață, care te îngrijește, te trage după ea pentru că ea este într-o continuă creștere. E foarte ambițioasă și puternică. Dar e ceva care provoacă o scânteie care deranjează, care ne aduce mereu într-un punct de tensiune.”, a spus Livian, referitor la relația lui cu Bianca Comănici.