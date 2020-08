In articol:

Livian a vorbit despre fosta iubită! După marea finală a sezonului 2, Livian și Bianca au revenit la sentimentele din casă și, de mai bine de o săptămână, sunt tot timpul împreună. Mai mult decât atât, în ciuda declarațiile bărbatului, conform cărora el nu formează deocamdată un cuplu oficial cu frumoasa câștigătoare a show-ului amoros, gesturile și felul în care vorbesc unul despre altul ele trădează sentimentele.

Livian a vorbit despre fosta iubită! ”Un om cu care ai vrea să stai ore în șir”

”Bianca este fină, frumoasă, un om cu care ai vrea să stai ore în șir”, a declarat Livian într-un interviu dat la WOWbiz.ro, în timp ce tânăra a avut, la rândul ei, numai cuvinte de laudă la adresa la adresa partenerului său. ”De la ieșirea din emisiune, ne înțelegem foarte bine. Livian este un băiat un carismatic, plin de viață, un om care mă completează pe mine. Mă bucur că l-am cunoscut și dincolo de Istanbul și cred că relația noastră a ajuns acum la alt nivel”, a povestit fosta concurentă de la Puterea Dragostei.

”M-a maturizat pentru ce avea să urmeze, inclusiv iubirea cu Bianca”

Livian a vorbit despre fosta iubită! Pe de altă parte, într-un exces de sinceritate, fiul lui Nelson Mondialu avea să povestească și câte ceva din trecutul lui, legat de felul în care se comportă într-un cuplu! ”Am vrut să o cunosc pe Bianca și dincolo de casă, chiar aveam unele temeri, iar cea mai mare era legată de felul în care ea va percepe lucrurile după ce a stat aproape doi ani în casa Puterea Dragostei! Am descoperit însă că este la fel, și mai mult, are doar laturi pozitive.

În apartamentul ei, ne-am și împărțit treburile deja...Eu consider că așa și trebuie să facem, nu să așteptăm să vină totul de a gata numai de la unul singur, adică dintr-o singură direcție. Așa m-am comportat eu în toate relațiile mele de până acum. Și să știți, în general, am avut relații doar cu femei mai mari decât mine și de aici experiența mea de viață. De pildă, la 16 ani, aveam o iubită în vârstă de 26 de ani. Era cu 10 ani mai mare decât mine, dar mi-a plăcut atunci, m-a ajutat să văd lucrurile într-o altă lumină, sub o altă formă, m-a maturizat pentru ce avea să urmeze, inclusiv iubirea cu Bianca”, a declarat Livian pentru WOWbiz.ro.

Livian a vorbit despre fosta iubită! Ce a zis Nelson Mondialu, tatăș lui, și despre Bianca

Bianca a aflat trecutul lui Livian! Dacă Livian a vorbit despre trecutul lui, cu femei mai mari decât el, tatăl său, Nelson Mondialu are o opinie despre ce noră și-ar dori., inclusiv despre actuala lui iubită. ”Eu nu zic că Bianca nu este o fată bună, că este…dar Lobo al meu trebuie să îmi aducă acasă o femeie cel puțin cu șapte ani mai tânără decât el (n.r Livian are 24 de ani, Bianca are 21 de ani, în concluzie, nu este pe placul lui Nelson) și fără botox (nr. tânăra și-a mărit recent buzele!). Femeia trebuie să fie naturală din cap până-n picioare, supusă, stilată, așa cum suntem și Liana de 27 de ani”, a specificat Nelson, în exclusivitate, la WOWbiz.ro.