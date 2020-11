Livian, acuzat de trădare după colaborarea cu Ligi! Cum se apără fostul concurent de la Puterea dragostei: „Ceea ce fac unele persoane e o...”

In articol:

Livian de la Puterea dragostei a rămas în relații bune cu multe dintre fetele din casa Puterea dragostei, mai puțin fosta lui iubită, Bianca Comănici. Câștigătorul sezonului 2 Puterea dragostei le-a dezvăluit fanilor că pregătește o colaborare chiar cu Ligi, fosta concurentă din casă. Cei doi au rămas prieteni chiar și după încheierea emisiunii. Cu toate acestea, Livian a fost acuzat de trădare de către mulți dintre fani, în contextul în care Ligi și Bianca erau prietene, iar bruneta i-a promis trofeul Puterea dragostei Ligiei.

„Nu o să vă las să scăpați basma curată. S-o luăm despre ce a făcut Livian, ca de ce te asociezi cu el, trădare și nu știu ce. Dacă stăm să ne gândim, prietenia mea cu Ligi e dinaintea prieteniei ei cu Bianca. Când un prieten a făcut o prostie, cum ziceți voi, prietenul nu te lasă. Ăla rămâne lână tine, nu? Pe lângă asta, n-ai cum să te îndepărtezi de mine pentru că potențialul pe care îl am eu și-l cunoaște toată lumea, creierul, portițele și ce am în cap nu le au mulți. Sunt corect în afaceri, nu mai are rost să mă descriu. Pot să am eu cel mai mare hate și numai comentarii urâte pentru că ei rămân alături de mine. Ei rămân pentru că îmi fac treaba cum trebuie și au și un prieten de nădejde”, s-a explicat Livian de la Puterea dragostei, la InstaStory.

Livian de la Puterea dragostei sare în apărarea Ligiei: „N-ai cum să spulberi visul unui om”

Livian Pop a sărit în apărarea prieteni sale, Ligi, după ce mai mulți internauți au atacat-o și au acuzat-o că nu are voce. Fostul concurent de la Puterea dragostei a mărturisit că Ligi are o voce angelică, iar cei care nu recunosc asa sunt egoiști și vor să spulbere visul unui om talentat.

„Ceea ce fac unele persoane e o nebunie ieșită din comun. N-ai cum să spulberi visul unui om numai din răutatea și frustrarea pe care o ai tu. Persoanele care comentează și zic de Ligi să nu mai cânte, că n-are voce, au un egoism ieșit din comun. N-ai cum să-i zici Ligiei că n-are cu ce, mie mi s-a ridicat părul pe mâini când i-am auzit vocea. Apreciați-i pe cei care fac ceva. Nu stăm toată ziua în pat să facem vlog-uri, încercăm să facem ceva frumos, muzică care să vă încânte. Hai să apreciem oamenii talentați, să nu mai vorbim despre asta, că au trecut deja patru luni. N-a murit nimeni”, a adăugat Livian de la Puterea dragostei.