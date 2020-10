In articol:

Livian de la Puterea Dragostei s-a întors în competiție pentru o zi. Câștigătorul sezonului doi a făcut furori încă de la apariția lui în sezonul trei și ulterior, a tras și primele concluzii despre fetele din emisiune. Înainte de apariția lui la TV, în sezonul trei Puterea Dragostei, băiatul lui Nelson Mondialul spunea că și-a făcut o intrare frumoasă în casa dragostei, dar și că a avut emoții.

”Nu revin în forță cu aer de superioritate, cu nu știu ce. Vă dați seama tensiuni? Tot ce-am vorbit a fost foarte direct, atât la fete, cât și la băieți. Când am intrat în casă era ca la începutul sezonului doi, când eram concurenții noi cu cei vechi, Jador...se simțea o oarecare diferență. Mi-am făcut intrarea frumoasă. Să vă văd pe voi ce ați fi făcut. Intrați în casa Puterea Dragostei și vedeți că sunteți blocați. Aveți intrarea blocată. Ei s-au simțit în poziție defensivă, că le-am luat și pe fete la dans și-am zis să reacționez, să înțeleagă că n-am venit cu gânduri, să arăt cine-s eu.”, a explicat Livian de la Puterea Dragostei.

Livian de la Puterea Dragostei, primele declarații despre fetele din sezonul trei

Livian, câștigătorul sezonului doi Puterea Dragostei, a povestit într-un vlog postat pe YouTube despre fetele din sezonul trei al emisiunii fenomen de la Kanal D. Fostul concurent a văzut o asemănare izbitoare între Adriana și o fostă concurentă a sezounlui doi, și anume Ligi. Despre Mariana, Livian a ținut să precizeze că frumoasa moldoveancă este un suflet bun, dar a avut o atitudine defensivă.

”Cele pe care le apreciez sunt Mariana și Adriana. Adriana e cel mai om. Știți cu cine aș putea s-o compar? Cu Ligi. Adriana poate fi comparată cu Ligi, un om extraordinar, un om elegant, nu știu cult daca e. Dar are maniere. Am fost foarte surprins de atitudinea Marianei. Nu știu ce a făcut-o pe Mariana să adopte o atitudine așa de defensivă, de când am intrat eu în casă, dar mă așteptam să fie așa. Ei fiind noi, în comparație cu mine, eu fiind câștigătorul, ei se gândesc că vin să le dau lecții, intervine orgoliul. E foarte de înțeles. Eu am știut asta.

Mariana a fost foarte defensivă. Ea e o fată foarte emotivă așa, nu se arată, poartă mereu zâmbetul, ironii, dă replici ironice, are sarcasmul dezvoltat. Dar sub acest zid se află o fată sensibilă, un suflet bun”, a explicat Livian de la Puterea Dragostei.

Mariana Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Cât despre Andrada, iubita lui Alexandru Moroșanu, Livian spune că bruneta este o fire jucăușă și se potrivește de minune cu concurentul. ”Andrada, iubita lui Moroșanu, jucăușa. Pe ea n-am stat s-o studiez, dar după cum o văd pe ea într-o relație, ea e tipul ăla de femeie independentă, dar șmecherită. De asta se potrivește foarte bine cu Alexandru,că e pe același stil. S-a găsit bine cu Moroșanu.”, a explicat băiatul lui Nelson Mondialul.