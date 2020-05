Livian de la Puterea dragostei, adevărul despre plecarea din emisiune:

In articol:

Livian de la Puterea dragostei a rupt tăcerea și a vorbit despre plecarea lui din emisiune. Potrivit concurentului, în urma unor discuții cu Bianca, Livian a plecat din emisiune, la hotel.

Livian a negat, însă, zvonurile că ar fi plecat în compania lui Ligi. Concurentul susține că a plecat singur la hotel și că între el și Ligi este o simplă prietenie.

Livian și Bianca și-au spus definitiv adio: "Bianca a șters pozele cu noi și eu am blocat-o"

Mai mult decât atât, Livian susține că între el și Bianca nu mai este cale de întoarcere.

"Am plecat din emisiune, am fost foarte supărat. Nu am mai postat nimic de 2 zile, am fost supărat. S-a spus că am plecat cu o altă fată la hotel, cu Ligi. Nu pot să cred că vă luați după toate zvonurile. Nu se pune problema de o relație între mine și Ligi. Suntem doar prieteni.

Citeste si: Declarații în premieră! Bogdan Mocanu spune adevărul! ”Totul a fost programat”! Fostul concurent, victima unei înscenări în scandalul amoros cu Bia de la Puterea dragostei?!

Citeste si: Tatăl Andreei Bălan, amintiri cu fetele de la Andre: ”Aveau mii de fani, lumea le idolatriza”

Citeste si: Viață de coșmar a Loredanei Chivu. În trecut, frumoasa blondă a fost bătută și drogată de iubit! Zilele trecute, mașina i-a fost arsă într-un atac în stil mafiot

Da, eu și Bianca ne-am blocat, am șters poze. Nu pot să vă zic motivul, o să vedeți în emisiune. Comportamentul meu în emisiune este unul normal. N-am procedat urât, nu pot să mai stau sa sufăr, nici ea nu mai poate. Nu ajungem nicăieri. Nu mai e cale de împăcare. Eu nu sunt ce caută ea, ea nu este ce caut eu. Eu n-am avut relații intime cu Ligi. Cu ea e simplă prietenie. Eu și Bianca am avut o discuție. În urma ei ea a decis să șteargă pozele și eu i-am dat blocaj. Pozele nu le șterg pentru că sunt amintiri frumoase. O să-mi pară rău apoi", a declarat Livian pe vlog.