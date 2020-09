In articol:

Livian, fostul câștigător de la Puterea Dragostei

Livian de la Puterea Dragostei le-a transmis un mesaj șocant oamenilor care spun de el că s-a prefăcut pe tot parcursul relației cu Bianca și celor care o înjură pe noua lui parteneră. Toată scena a fost filmată pe pagina de Instagram a cunoscutului concurent.

Citeste si: Monica Pop, declarație șocantă despre pandemia de COVID-19: „Vor să creștem copiii în teamă, ca să devină slabi psihic"

Citeste si: VIDEO Bianca Comănici, gest șocant pe malul mării. Ce a putut să facă câștigătoarea emisiunii Puterea Dragostei, la Mamaia: „Mi-e frică...”

Citeste si: Showbizul, răpus de durere. Încă un divorț zguduie lumea mondenă a României - evz.ro

Citeste si: Bianca Comănici de la Puterea dragostei, un nou atac la adresa lui Livian și noua lui iubită: „Nu contează cu cine...”

Livian de la Puterea Dragostei, mesaj dur pentru urmăritori

Câștigătorul de la Puterea Dragostei a postat un mesaj dur pentru acei urmăritori de pe site-urile de socializare care aruncă cu vorbe urâte asupra iubitei sale actuale, dar și asupra lui.

"Dau niște explicații unor oameni care sunt caractere de 2 lei...Adică dați în fată și fata ce treabă să aibă, că e în cunoaștere cu mine, că îi place de mine??... Și ce să aibă ea legătură cu Bianca? Să o înjurați pe fată, să o faceți pe ea nu știu cum...", a spus fostul câștigător de la Puterea Dragostei.

În plus, fostul partener al Biancăi a mai declarat faptul că a fost foarte afectat de faptul că anumiți oameni au susținut că el s-a prefăcut în relația cu frumoasa brunetă.

Imaginea cu Livian de la Puterea Dragostei din ultimul InstaStory

"Și așa cum mă faceți voi cum am fost actor... Înseamnă că am fost cel mai șmecher actor, prefăcut că am jucat milioane de oameni. Cel mai mare pervers și cel mai șmecher prefăcut.. Am fost capabil să duc 7 luni de zile, am ținut capul plecat, am mușcat limba, m-am dus pe drum, cu toate că primeam dezamăgiri din stângă și din dreapta, mi-am continuat drumul. Dar cum mi l-am continuat?! Fără să deranjez pe nimeni, fără să fac o imagine proastă asupra nimănui, fără să nimica.. V-am ridicat fata pe care o susțineți, i-am ridicat pe toți care erau pe lângă mine...", a declarat Livian într-un InstaStory.

Bianca Comănici, mesaj pentru Livian și iubita lui

Bianca Comănici trece printr-o perioadă desutl de grea după despărțirea de Livian. Recent, fosta câștigătoare de la Puterea Dragostei a postat o fotografie la InstaStory, cu un alt mesaj clar transmis lui Livian și noii lui iubite.

„Nu contează cu cine dormi, ci la cine visezi”, au fost cuvintele Biancăi Comănici, semn că se gândește la noua iubită a fostului ei iubit.