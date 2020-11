Livian de la Puterea Dragostei, mesaj emoționant pentru fosta iubită: ”Mi-am călcat pe inimă și am plecat”

Livian de la Puterea Dragostei si Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Livian de la Puterea Dragostei a postat un mesaj cu subînțeles pe contul lui de Instagram. După ce tatăl lui, Nelson Mondialul, arunca bomba și spunea că Florentina l-ar fi părăsit, Livian postează un mesaj adresat unei foste. Acesta nu specifică clar dacă este vorba de Bianca Comănici sau chiar de Florentina, cu care se iubea de câteva luni, după terminarea sezonului doi Puterea Dragostei.

Citeste si: Motivul pentru care Florentina l-ar fi părăsit pe Livian de la Puterea Dragostei. Ce spune Nelson Mondialul: ”După cele întâmplate ieri”

Citeste si: Nelson Mondialul aruncă bomba! Florentina l-a părăsit pe Livian: „A fugit fără să dea explicații! Oricum, era de așteptat după cele întâmplate ieri”

Citeste si: Dragnea, lovit din nou în timp ce se află la Rahova. Oamenii lui Băsescu i-au copt-o! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

”Să nu îndrăznești să-mi reproșezi niciodată, nici măcar în glumă, că am plecat sau că n-am luptat pentru tine. Știi și tu, știm amândoi, că am luptat pentru noi până la umilire. Dar pentru ce merită să te umilești, dacă nu pentru iubire? Și am închis ochii de multe ori, i-am închis chiar și atunci când trebuia să privesc atent în jurul meu. Iar tu? Tu ai vrut doar să ai siguranța că orice ai face, eu nu voi pleca și voi rămâne acolo pentru tine. Și ai reușit să faci asta. Până mi-am călcat pe inimă și am plecat.”, este mesajul postat de Livian de la Puterea Dragostei, pe contul lui de Instagram.

Mesajul postat de Livian de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Livian de la Puterea Dragostei și Florentina au pus punct relației?

Nelson Mondialul anunța, ieri, prin intermediul unui live că noua iubită a fiului lui l-ar fi părăsit pe acesta. Cum tatăl lui Livian nu a oferit mai multe detalii despre acest lucru, susținătorii ”Lupului” s-au gândit că motivul unei eventuale separări ar putea fi apelul cu număr ascuns venit din partea Biancăi Comănici, în toiul nopții.

Livian de la Puterea Dragostei si Florentina[Sursa foto: Instagram]

Totul a început când Andra Volos, Berna și Bianca Comănici au avut parte de o seară a fetelor, unde în urma unui joc, acestea ar fi avut de făcut niște provocări. Una dintre provocările pe care le-a primit Bianca Comănici a fost aceea de a-l suna pe Livian de la Puterea Dragostei, fostul ei iubit, cu număr ascuns, în toiul nopții. Se pare că Livian nu a răspuns la telefon în acel moment, iar a doua zi a fost informat de Andra Volos că totul a fost doar o provocare pe care câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a primit-o.