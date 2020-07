In articol:

Livian și Bianca au împlinit un an de relație, cu bune și cu rele. Chiar dacă situația dintre cei doi nu este un clară în aceste momente, Livian a ținut să scrie un mesaj pe Instagram, prin care le-a mulțumit fanilor că au fost alături de el și de Bianca pe parcursul acestui an plin de provocări.

Citeste si: Bianca de la Puterea Dragostei s-a decis! Nu se mai mută la Livian Ce va face frumoasa concurentă?

Livian de la Puterea Dragostei, despre relația cu Bianca

„Exact astăzi se împlinesc un an de relație, de când mi-am oficializat relația cu Bianca. Data de 18 iulie a fost data când a început totul între noi și rău e că așa a fost să fie situația încât ea e la București și eu sunt aici. Nu am sărbătorit nici ziua ei. Nu sărbătorim nici un an de relație. Dar nu e supărată pentru că într-adevăr sunt zile cheie, dar importante sunt toate zilele din an.

Citeste si: Momente de tandrețe între Livian și Bianca. Cei doi au împlinit un an de relație astăzi

Ca să vadă cu nu am uitat și că prețuiesc, m-am hotărât să-i fac un cadou de la distanță. La aniversarea ei m-a ajutat Robert. El a fost cel a mers și a cumpărat florile. De data asta i-am ales un buchet de flori cu o jucărie și un pachet de bomboane. Aștept să văd reacția Biancăi. Tot am întrebat-o ce face și a zis că stă acasă. Acum să vedeți cum stau eu pe jar o oră să-i văd reacția”, a spus Livian pe vlog.

Livian a mai dat de înțeles pe vlogul lui că plănuiește să se întâlnească cu Bianca în București.

„O să facem ceva frumos când vin la București. Vă întrebați de ce nu am rămas... trebuie să fiu în formă când vin. Trebuie să o recuceresc pe Bianca”, a mai spus Livian pe vlog.

Livian de la Puterea Dragostei, cadou de la distanță pentru Bianca. Cei doi au împlinit un an de relație

După ce Livian a scris pe instagram un mesaj prin care amintea că astăzi el și Bianca împlinesc un an de relație, mulți fani l-au criticat amintindu-i că nu mai sunt împreună. Astfel, Livian a ținut să clarifice și acest aspect.

Citeste si: Bianca de la Puterea dragostei, sfaturi importante pentru concurenții sezonului al treilea: „Nu faceți cum am făcut eu”

„Mulți dintre voi ați spus că nu ar trebui... Sărbătoresc pentru că a fost un an frumos. A fost un an care a reaprins pasiunea în inimile multor oameni. Un an care a făcut multă lume să creadă în iubire prin intermediul meu și al Biancăi. Un an în care am râs împreună. Un în care am plâns împreună. Noi chiar dacă am fost despărțiti de 4-5 luni, noi tot am fost unul pentru celălat, atât că nu ne pupam, dar era aproape identică treaba. Pretindeam că nu avem pretenții unul de la celălat, mascându-ne sub iluzia asta de prietenie, dar nu ne-am putut abține. Numai eu știu cum îmi venea să mă exteriorizez când era o fază. Câte îmi venea să zic și câte îmi venea să fac. Numai eu știu cât fierbeam și ziceam cu zâmbetul pe buze: „Dar nu-s curios...”. Numai Bianca știa. Ea mă simțea, mă mai prindea, mai scăpam o vorbă, două, Bianca știa, în rest nimeni nu-mi știa supărările. De asta sărbătoresc. Un cât zece”, a spus Livian pe vlog.

Reacția Biancăi în momentul în care a primit cadoul de la Livian

Livian a sunat-o pe Bianca să o întrebe dacă au ajuns florile de la el, doar că Bianca nu și-a dat seama că florile sunt pentru ea. Bianca a spus că a crezut că florile primite de la curier, sunt de fapt, de la Robert pentru Mary.

„Curierul mi-a zis că e Robert”, a spus Bianca.

„Nu mai contează. Oricum tu primești din toate părțile. E și normal că nu te aștepți de la mine să primești”, a mai spus Livian ironic.