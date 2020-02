Livian de Puterea Dragostei a făcut un vlog în această seară care a ridicat multe semne de întrebare fanilor: cum ar trebui să arate următorul iubit al Biancăi.

Întrebarea vine după ce Livian și Bianca s-au despărțit și au apărut imagini compromițătoare care demonstrează faptul că a făcut videochat în trecut.

Livian de la Puterea Dragostei, prima reacție după ce s-a aflat că Bianca a făcut videochat

Concurentul de la Puterea Dragostei i-a pus mai multe întrebări fostei sale iubite, referitoare la cum ar trebui să arate următorul bărbat din viața ei. În mod așteptat, Bianca l-a descris pe Livian, acest fapt fiind observat cu ușurință de internauții care au precizat acest lucru în comentarii.

Mai mult decât atât, internauții au cerut explicații cu privire la fotografiile făcute de Bianca și spun că așteaptă un vlog de la ea.

„Bianca ar fii bine sa faci si tu un clip referitor la ce a aparut pe net despre tine te rog”

„Am zis că n-am să mai văd un clip de-al tău in veci ! Nu m-am ținut de cuvănt , m-am uitat ! In ăsta chiar era Bianca ! Nu doar in titlu !Te-ai grăbit să pui clipul să faci vizualizări , știind că toți oamenii așteaptă un răspuns ! Ce să-ți spun ? Spor ! Sper ..... Bianca să treacă cu bine și peste incercarea aceasta!”

”Este clar de ce a apărut acum ce a făcut Bianca.Domnu Nelson Mondialu a făcut investigații mai ceva ca FBI.Cand a fost Livian acasă l a amenințat daca nu se desparte ...da toată informația despre Bianca .Acuma că a văzut că Livian nu se tine de cuvânt a aruncat bomba .Sincer nu mi as dori sa fiu acum in pielea lui Livian ...cum e sa afli ce a făcut în trecut femeia pe care o iubești.”, sunt doar câteva comentariile fanilor celui mai îndrăgit cuplu de la Puterea Dragostei.

Bianca de la Puterea Dragostei a publicat o nouă imagine pe Instagram după ce s-a aflat că a făcut videochat.

Bianca de la Puterea Dragostei este și ea una dintre fetele din emisiune care au făcut videochat. Câștigătoarea primului sezon al emisiunii nu a recunoscut niciodată că s-a dezbrăcat în fața camerei pentru bani, dar imaginile au apărut în urmă cu puțin timp pe internet și au dat-o de gol pe concurentă. (VEZI AICI Imaginile cu Bianca de la Puterea Dragostei făcând videochat)

La puțin timp după ce s-a aflat că Bianca de la Puterea Dragostei a făcut videochat, ea a publicat o fotografie în care apare întinsă pe o canapea. Nu a scris nimic legat de imaginile compromițătoare care au apărut în mediul online, semn că nu vrea încă să facă declarații pe acest subiect.