Philip de la Puterea Dragostei a spus adevărul despre prietenia lui cu Livian. Tânărul a recunoscut că au fost foarte apropiați în timpul competiției, însă după Marea Finală a sezonului doi Puterea Dragostei, Livian i-ar fi dat unfollow pe Instagram. Philip a ținut să precizeze în vlogul postat de Reea și Tina, că nu știe de ce Livian a recurs la acest gest

„Habar n-am de ce mi-a dat unfollow. Poate s-a supărat pe noi cu finala. O să-l întreb când ne vedem față-n față. Sunt genul care nu vorbește pe Instagram chestii importante, vorbesc față-n față. Chiar dacă e supărat pe mine sau nu, el o să fie întodeauna fratele meu. Îl iubesc în continuare și o să fiu mereu lângă el”, a precizat Philip.

Livian, replică acidă pentru Philip

Livian, câștigătorul sezonului doi Puterea Dragostei a luat atitudine după cele spuse de fostul lui prieten. Băiatul lui Nelson Mondialul a ținut să-și lămurească susținătorii și să le spună motivele pentru care a ales să se îndepărteze de Philip.

”Apropierea dintre mine și băieți s-a produs într-un ritm alert. Philip s-a apropiat de mine și eu de el. M-a deranjat Philip la un moment dat, când mi-am plătit singur cameră ca să nu dorm nici cu Philip, nici cu Marius, pentru că aveam tensiuni. A venit treaba cu votații, el a ales-o pe Pirui, și nu pe Bianca. Am înțeles. După care a venit faza cu votul, în finală. Îmi zice Bianca: vezi că s-a înțeles Philip cu Gabi. Am știut, drept urmare Philip a dat votul lui Gabi, Gabi i-a dat votul lui Philip. Philip a avut iar să aleagă dintre mine și Gabi: cine a arătat puterea dragostei? Gabi-patru luni în emisiune, eu cu un an și o lună. M-a deranjat că nu m-a votat. Înseamnă că eu în ochii lui nu îi sunt prieten. Din acest motiv, eu am ales să-l scot de la prieteni. După fazele astea a venit finala, ne-am întâlnit acolo. Nu m-a întrebat de ce l-am scos de la prieteni. A fost finala, au anunțat câștigătorul, n-am fost aplaudat. Philip e un băiat cu suflet mare, are haz, caterincă, dar pentru ce au fost chestiile astea?După tot ce-am făcut, că le-am fost alături, că i-am susținut în bătălia aceea a cuplurilor, după toate astea să aud că eu sunt ăla șarpe. Nu condamn, nu judec, dar își pierde potențialul aiurea și se concentrează greșit”, a spus Livian.

Totodată, după încheierea competiției, Berna, iubita lui Philip, a desființat-o pe Bianca. Într-un mesaj publicat pe pagina ei de Instagram, a împărtășit cu fanii ei că își dorește să o fi susținut pe Ella de la Puterea Dragostei în lupta pentru trofeu și pentru suma de 10.000 de euro.

„Sincer să vă spun, îmi pare mega rău că am preferat să fiu lângă Bianca mai mult decât lângă Ella! Ella chiar a ținut la mine și îmi pare rău că nu am ales să fie ea prietena mea pentru că ea chiar are suflet bun!”, a scris Berna de la Puterea Dragostei pe pagina ei de Instagram.