Livian de la Puterea Dragostei, surprins alături de Bianca Drăgușanu. Puțini au știut asta până acum

Livian, băiatul lui Nelson Mondialul, a fost cel mai iubit concurent al sezonului doi Puterea Dragostei, pe care l-a câștigat alături de Bianca Comănici. Pe vremea când nu era atât de cunoscut, Livian a avut șansa să facă o fotografie cu o bombă sexy din showbizul românesc. La acea vreme, vedeta de televiziune era roșcată, mult mai naturală, însă la fel de cuceritoare și de magnetizantă pentru bărbați.

Este vorba de Bianca Drăgușanu, alături de care câștigătorul sezonului doi Puterea Dragostei a fost surprins în urmă cu mulți ani, pe vremea când acesta era doar un adolescent. Acest lucru se poate observa după înfățișările celor doi, Livian fiind doar un puști, la început de drum. Probabil, în acel moment, nu se aștepta că participarea și câștigarea sezonului doi al emisiunii fenomen de la Kanal D avea să-i schimbe viața.

Livian de la Puterea Dragostei si Bianca Drăgușanu

Livian de la Puterea Dragostei, adevărul despre despărțirea de Florentina

Băiatul lui Nelson Mondialul a șocat întreg internetul, după ce a anunțat că s-a despărțit de Florentina, iubita lui. Câștigătorul sezonului doi Puterea dragostei a făcut un videoclip pe Youtube, în care le-a răspuns fanilor la toate nelămuririle din ultima perioadă.

Livian a declarat că el și Florentina nu sunt compatibili, motiv pentru care au încheiat relația.

„A fost o perioadă plină de lecții, plină de învățături. Au fost patru luni interesante, cu bucurii, cu regret, o perioadă care s-a încheiat cu o despărțire. Am ajuns într-un punct mort, am ajuns la concluzia că nu suntem făcuți din același aluat, nu ne potrivim. Am decis să punem punct. Eu fiind oarecum presat. Viața m-a pus în situația în care să am o mână de oameni lângă mine și eu sunt la cârma bărcii, eu conduc barca. Eu am o responsbailitate pentru echipajul meu. Nu trebuie să uit de oamenii din jurul meu”, a mărturisit Livian.