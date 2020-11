Livian și Bianca, MAREA ÎMPĂCARE! Cei doi, din nou împreună?! A aruncat bomba în direct: “La începutul anului viitor...”

Bianca Comănici si Livian [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Bianca Comănici, cea mai iubită concurentă a primelor două sezoane Puterea Dragostei, a fost prezentă în platoul WoWBiz, unde alături de Ana-Maria Ticea, a aflat ce spun astrele. Din spusele astrologului, a reieșit faptul că Bianca Comănici vrea să pună lucrurile la punct, să știe dacă e albă sau neagră. Ba mai mult decât atât, frumoasa brunetă trebuie să fie deschisă la lucruri noi și să observe mai bine ce se întâmplă în jurul ei.

”Bianca este o nativa rac. Eu am analizat foarte bine compatibilitatea dintre ea si Livian. Pentru ea o sa urmeze evenimente care vor avea o linie de destin karmică, va avea liberul arbitru destul de redus si va trebui sa accepte ce i se intampla. Asa ca ii spun Biancai sa fie deschisa, sa poata sa observe ce vine in ultima perioada din punct de vedere relational si sa traga concluziile abia la sfarsitul acestui an. Avand in vedere ca urmeaza 2 eclipse foarte importante, pe 30 noiembrie și pe 14 decembrie, pe axa gemeni sagetator, sipt bianca vor insemna anumite decizii in perioad aimediat urmatoare si ii recomand sa nu se pripeasca si sa nu ia decizii la impuls, mai ales pana pe data de 15 dec. Este foarte greu in perioada asta sa te porti stapani, dar iti spun sa cauti sa fii cat mai deschisa, pt a nu da curs unro lucruri, Trebuie sa te gandesti bine ceea cevrei si sa reusesti sa vezi ce vine spre tine. Pentru tine va inseamna un nou inceput.

Citeste si: Andra Volos vrea să participe la ”Bravo, ai stil”. Ce spune fosta iubita a lui Bogdan Mocanu despre cel mai mare vis al ei

Citeste si: Mașinile pe benzină și motorină, interzise în UE - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Citeste si: Livian și Florentina s-au împăcat! Cum au apărut cei doi pe rețelele de socializare: „Nu poate să stea fără mine”

Avand in vedere ca Bianca este nascuta pe data de 14, dpdv numerologic aceasta vibratie a numarului 5, care e guvernat de mercur, ii da ei dorinta foarte mare de a pune lucrurile la punct, ea vrea sa stie cum stau lucrurile, daca e alba sau e neagra”, a spus Ana-Maria Ticea.

”Da, are dreptate, nu suport misterul sau suspansul, eu trebuie sa stiu pentru ca ma macina prea tare gandurile”, a adăugat Bianca Comănici.

Livian și Bianca[Sursa foto: Instagram]

Livian și Bianca Comănici, din nou împreună?

Ana-Maria Ticea a vorbit despre relația Biancăi Comănici cu Livian de la Puterea Dragostei. Deși toată lumea știe că cei doi s-au despărțit, după încheierea sezonului doi Puterea Dragostei, există o șansă să fie din nou împreună. Astrologul spune că totul s-ar putea întâmpla la începutul lui 2021, după o perioadă în care Livian și Bianca au stat separați, pentru a-și pune ordine în gânduri.

”Este important pentru Bianca sa poata sa inteleaga ca ea va trebui sa aiba mai mare increde in ea, sa puna mai mult pret pe atuurile ei si sa isi dea voie sa se exprime asa cums imte ea cu adevarat. Este foarte important sa se regaseasca, mai ales ca din data 21 planeta iubirii va intra in scorpion, iar pt ea va insemna o mai mare atentie asupra vietii amoroase. Trebuie sa isi dea voie sa exprime cu adevarat ceea ce simte, este un moment de vindecare foarte important al relatiei cu Livina, in care ea are de integrat ceea ce inseamna si ceea ce o doare si sa poata sa se exprime cu adevărat.

In primul rand, cand doi oameni sumt implicati intr-o relatie, amandoi trebuie sa cada de acord asupra unei decizii. In perioada imediat urmatoare, si pentru Livian este un moment de reflexie, un moment foarte bun pentru ca el sa isi puna gandurile in ordine. Ca si moment relational, un nou inceput pentru ei doi eu vad la inceputul anului viitor, 2021, In acest timp sunt de vindecat anumite situatii pe care Bianca le vede negative, iar pentru Livian este un timp pentru a-și vindeca anumite frustrari. Acest timp este pentru ei o pauza in care sa poata amandoi sa gaseasca o solutie ca fiind cea mai benefica pentru ei si pentru relatia lor.”, a explicat Ana-Maria Ticea.